Już od jakiegoś czasu wiemy, że w tym roku zobaczymy Liama Neesona w brawurowej produkcji, która do tej pory nosiła tytuł "Hotel Tehran". Film miał zadebiutować pod koniec 2026 roku w reżyserii Guya Moshe.

Fabuła filmu koncentruje się na grupie byłych agentów CIA, przygotowujących się do akcji ratunkowej w Teheranie w celu odkupienia swoich win.

Główne role w produkcji zagrali Liam Neeson, Zachary Levi i Quincy Isaiah. W obsadzie pojawią się też: Wes Chatham, Jake Choi, Augusto Aguilera, Grant Harvey, Elnaaz Norouzi, Navid Negahban, Lara Wolf, Annet Mahendru oraz Titus Welliver.

Znamy datę premiery

Z najnowszych doniesień wynika, że produkcja zmieniła tytuł - obraz znany dotychczas jako "Hotel Tehran" trafi do kin pod nazwą "The Fix". Premiera zaplanowana jest na 11 września 2026 roku.

Moshe wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Markiem Baccim i Ronem Hutchinsonem.

"Guy Moshe stworzył porywający, niezwykle wyrafinowany thriller akcji, który zasługuje na to, by obejrzeć go na dużym ekranie. Film, z gwiazdorską obsadą w postaci Zachary'ego Leviego, Liama Neesona i Quincy'ego Isaiaha, perfekcyjnie łączy intensywne, trzymające w napięciu widowisko z autentycznymi emocjami. To właśnie ten rodzaj kinowego wydarzenia najwyższej klasy, które z dumą promujemy" - powiedział założyciel i dyrektor generalny Inaugural Entertainment, firmy zajmującej się dystrybucją filmu.

"Film 'The Fix' narodził się z mojego długoletniego pragnienia, by zanurzyć widzów w chaosie i moralnym ciężarze wojny, a nie tylko w jej samej akcji. Praca z zespołem aktorskim całkowicie oddanym naszej sprawie, na czele z Liamem i Zakiem, którzy nadawali ton, pozwoliła mi wnieść historię na głęboko ludzki grunt, jednocześnie zapewniając poruszającą, wielkoformatową produkcję filmową, jakiej wymaga ten gatunek" - dodał Guy Moshe.