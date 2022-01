Jak donosi portal "Variety", śledczy, wśród których jest były agent FBI, ujawniają w dokumencie, że osobą, która miała zadenuncjować rodzinę Franków, był członek amsterdamskiej Rady Żydowskiej, Arnold van den Bergh. To on miał w sierpniu 1944 wskazać Niemcom strych nad oficyną Otto Franka, w którym ukrywała się cała rodzina. Miał to zrobić w obawie o swoje życie, choć dowody na to zdaniem niektórych ze wspomnianych tu śledczych są "słabe".

Dziennik Anne Frank

Na strychu w latach 1942-44 ukrywała się nie tylko rodzina Franków: Otto, jego żona Edith oraz siostry Anne i Margot. Razem z nimi schronił się tam dentysta Fritz Pfeffer oraz rodzina Van Pelsów. Wszyscy oni zostali potem wywiezieni do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Ich losy w trakcie ukrywania się przez nazistami, ujawnił dziennik Anne Frank przechowany przez Holenderkę Miep Gies.

Anne Frank i jej siostra jesienią 1944 roku zostały przewiezione z Auschwitz do obozu koncentracyjnego Bergen-Bielsen, zmarły zaledwie kilka tygodni przed wyzwoleniem obozu przez Brytyjczyków. Po raz pierwszy "Dziennik Anne Frank" został wydany w Amsterdamie w 1947 roku. Popularność przyniosła mu wersja anglojęzyczna wydana pięć lat później. Pamiętnik doczekał się niezliczonej liczby wydań, adaptacji filmowych, telewizyjnych i teatralnych.

Twórcami nowego filmu dokumentalnego o historii Anne Frank i próbie odnalezienia osoby, która doniosła o miejscu jej kryjówki jest holenderski filmowiec Thijs Bayens. Śledztwo w tej sprawie prowadzą dziennikarz śledczy Pieter van Twisk oraz były agent FBI Vince Pankoke.

W śledztwie wykorzystane zostały najnowsze zdobycze techniki, a w sumującym je dokumencie będzie można usłyszeć wypowiedzi historyków i ekspertów. Efekty śledztwa opisane zostały również przez Rosemary Sullivan w książce "The Betrayal of Anne Frank" ("Zdrada Anny Frank"), która ma zostać opublikowana już w tym tygodniu.

