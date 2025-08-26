Film reżysera "1670" podbija festiwale. Został nagrodzony w Montrealu

Kordian Kądziela odbiera nagrodę za "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Kordian Kądziela, którego bardzo dobrze znamy jako reżysera serialowego hitu Netfliksa - "1670", może już pochwalić się fabularnym debiutem. Film, który napisał wspólnie z Michałem Wawrzeckim, miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Montrealu i otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz.

Sergiusz w wymyślonym świecie jest prawdziwym herosem, a w świecie rzeczywistym już niekoniecznie. Kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica Helena, Sergiusz chce zdobyć jej serce, lecz wie, że nie może konkurować z grupą popularnych uczniów, z którymi Helena zaczęła się kumplować. W końcu pojawia się szansa na zdobycie serca koleżanki, gdy na jaw wychodzi jej sekret.

Fabuła opiera się na koncepcji LARPu, czyli terenowej wersji gier RPG, w której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role.

"To kino familijne - trochę film akcji, trochę komedia, trochę fantasy. Kordian Kądziela pomiędzy śmiesznymi dialogami, zwrotami akcji i różnymi trikami narracyjnymi ukrył istotny przekaz. Ważny zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Wierzę, że 'LARP' będzie dla widzów nie tylko zabawną i wciągającą rozrywką, ale też filmem, których ich poruszy, zainspiruje i da nadzieję. Polskie kino naprawdę wstaje z kolan. Młodzi twórcy mają świetne pomysły, szukają nowych kierunków i bawią się formą. Dajmy im szansę!" - mówi Filip Zaręba, który w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy" zgrał główną rolę.

Na ekranie zobaczymy także Martynę Buczkowską, Bartłomieja Topę, Andrzeja Konopkę, Sandrę Drzymalską i Edytę Olszówkę.

Kiedy "LARP" pojawi się w kinach?

Komedia "LARP" zadebiutuje w kinach 17 października, a wcześniej powalczy o Złote Lwy podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.