Film opowie o początkach wielkiej kariery. Jest pierwszy zwiastun

Jakub Izdebski

Jakub Izdebski

W sieci zadebiutował zwiastun filmu "I Play Rocky" Petera Farrelly'ego. Opowie on o początkach kariery Sylvestra Stallone'a i realizacji dzieła, które uczyniło z niego światową gwiazdę. Premiera w polskich kinach jest zapowiedziana na 20 listopada 2026 roku.

Anthony Ippolito jako Sylvester Stallone na planie filmu "I Play Rocky"Bobby BankGetty Images

"I Play Rocky" przedstawi historię Stallone'a, który na początku swej aktorskiej kariery z trudem wiązał koniec z końcem. Przełomem okazał się napisany przez niego scenariusz filmu o bokserze-amatorze z ubiegłej dzielnicy Filadelfii, który otrzymuje szansę zmierzenia się w pojedynku z aktualnym mistrzem świata. Producenci byli zachwyceni jego tekstem. Stallone postawił jednak warunek, na który wielu nie chciało się zgodzić. To on miał wcielić się w tytułowego bohatera "Rocky'ego". Zwiastun filmu można obejrzeć TUTAJ.

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Twórcy filmu "I Play Rocky"

Jako Stallone'a zobaczymy Anthony'ego Ippolito. Matt Dillon zagrał jego ojca, Franka Stallone'a Sr. P.J. Byrne i Toby Kabbell otrzymali role producentów Irwina Winklera i Roberta Chartoffa, którzy zgodzili się spełnić warunki młodego aktora. Johna G. Avildsena, reżysera "Rocky'ego", wykreował Jay Duplass. AnnaSophia Robb wcieliła się w Sashę Czack, żonę Stallone'a. Z kolei Stephan James, Kiki Seto, Robert Morgan i Scot Teller zagrali Carla Wathersa, Talię Shire, Burgessa Mereditha i Burta Younga, pozostałe gwiazdy "Rocky'ego".

Scenariusz napisał Peter Gamble. Za kamerą stanął Peter Farrelly, laureat dwóch Oscarów za "Green Book". Sylvester Stallone nie jest w żaden sposób związany z produkcją.

Światowa premiera filmu jest przewidziana na 6 listopada 2026 roku. Dwa tygodnie później wejdzie on do polskich kin.

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