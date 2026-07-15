"I Play Rocky" przedstawi historię Stallone'a, który na początku swej aktorskiej kariery z trudem wiązał koniec z końcem. Przełomem okazał się napisany przez niego scenariusz filmu o bokserze-amatorze z ubiegłej dzielnicy Filadelfii, który otrzymuje szansę zmierzenia się w pojedynku z aktualnym mistrzem świata. Producenci byli zachwyceni jego tekstem. Stallone postawił jednak warunek, na który wielu nie chciało się zgodzić. To on miał wcielić się w tytułowego bohatera "Rocky'ego". Zwiastun filmu można obejrzeć TUTAJ.

Twórcy filmu "I Play Rocky"

Jako Stallone'a zobaczymy Anthony'ego Ippolito. Matt Dillon zagrał jego ojca, Franka Stallone'a Sr. P.J. Byrne i Toby Kabbell otrzymali role producentów Irwina Winklera i Roberta Chartoffa, którzy zgodzili się spełnić warunki młodego aktora. Johna G. Avildsena, reżysera "Rocky'ego", wykreował Jay Duplass. AnnaSophia Robb wcieliła się w Sashę Czack, żonę Stallone'a. Z kolei Stephan James, Kiki Seto, Robert Morgan i Scot Teller zagrali Carla Wathersa, Talię Shire, Burgessa Mereditha i Burta Younga, pozostałe gwiazdy "Rocky'ego".

Scenariusz napisał Peter Gamble. Za kamerą stanął Peter Farrelly, laureat dwóch Oscarów za "Green Book". Sylvester Stallone nie jest w żaden sposób związany z produkcją.

Światowa premiera filmu jest przewidziana na 6 listopada 2026 roku. Dwa tygodnie później wejdzie on do polskich kin.