Film o najsłynniejszej polskiej gwieździe. Tego o niej nie wiedzieliśmy

"Violetta Villas": Gwiazda z perspektywy syna

Violetta Villas urodziła się 10 czerwca 1938 roku w belgijskim Heusy w polskiej rodzinie. Tuż po wojnie wraz z rodzicami przyjechała do Polski i zamieszkała w Lewinie Kłodzkim.

Film "Violetta Villas" opowiada historię najsłynniejszej polskiej divy - artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą.

Kreację widoczną na plakacie zaprojektował na potrzeby filmu Tomasz Ossoliński. Projektant odpowiada również za trzy inne sceniczne wizerunki gwiazdy, inspirowane oryginalnymi kostiumami Villas. Efekt wizualny to rezultat jego współpracy z główną kostiumografką Małgorzatą Fudalą, autorką wszystkich pozostałych kostiumów do filmu.

"Violetta Villas": Obsada i twórcy

W obsadzie, obok Sandry Drzymalskiej w roli tytułowej, znaleźli się m.in.: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska - autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka była również nominowana do Paszportu "Polityki". Jest współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów w kategorii: najlepsza charakteryzacja za film "Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Producentem filmu jest odnosząca międzynarodowe sukcesy firma Lava Films, znana m.in. z głośnej "Dziewczyny z igłą". Koproducentami "Violetty Villas" są Krzysztof Gospodarek, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury, Instytucja Filmowa Silesia Film oraz bułgarski Contrast Films. Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Bułgarskiego Funduszu Filmowego.

"Violetta Villas" tylko w kinach od 27 listopada. Dystrybutorem filmu jest Kino Świat.