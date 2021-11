Film "Niepodległość" powstał z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta premiera odbyła się 12 listopada 2018 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie pod patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Obejrzyj film "Niepodległość" na platformie Polsat Go!

- Dzięki filmowi "Niepodległość" mamy unikalną możliwość, by dotknąć naszej historii - mówił po premierze obrazu minister kultury prof. Piotr Gliński. - Nigdy dotąd nie mieliśmy okazji, by ujrzeć dokonania naszych przodków na własne oczy w takiej formie, bo to jest film, który przedstawia nie tylko proces historyczny tworzenia się polskiej niepodległości, ale jest także swoistą kroniką życia społeczeństwa polskiego tamtego czasu - dodał minister.



"Niepodległość": Wyjątkowy filmowy projekt

Film "Niepodległość" powstał dzięki kilkuletniej pracy oraz odnalezieniu doskonałej jakości materiałów archiwalnych z lat 1914-1923, które nie były dotychczas publikowane. Całość materiałów, dzięki najnowszym osiągnięciom techniki filmowej, została odrestaurowana i pokolorowana.



"Niepodległość" pokazuje fenomen odzyskania niepodległości w 1918 roku, walkę o jej utrzymanie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej oraz budowę nowej, niepodległej Polski. To wyjątkowy obraz tego, jak nasi rodacy najpierw wywalczyli, a potem budowali swoją wolną i niepodległą Ojczyznę.

Zdjęcie Plakat filmu "Niepodległość" / materiały prasowe

Począwszy od I wojny światowej i udziale w niej setek tysięcy Polaków, którzy w różnych armiach na wielu frontach walczyli z myślą, że ten wyczekiwany przez wiele lat konflikt państw zaborców, doprowadzi wreszcie do powrotu Polski na mapę Europy i świata. Poprzez walkę o granice, w tym powstanie wielkopolskie i powstania śląskie, kluczową dla polskiej wolności zwycięską wojnę polsko-bolszewicką, plebiscyty oraz zabiegi dyplomatyczne, w tym te najważniejsze z konferencji w Wersalu. Aż po czas budowy i tworzenia nowego państwa, wolnej i niepodległej Polski, którą miliony naszych przodków musiało stworzyć od nowa. Jest to więc również kronika ówczesnego życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Będzie można zobaczyć, że po latach walki i przelewania krwi, przyszedł czas na codzienną pracę, naukę jak i rozrywkę.

"Niepodległość": Świadkowie zabierają głos

Narrację w filmie prowadzą świadkowie i uczestnicy wydarzeń, którzy pozostawili pisemne świadectwa swych losów i historii.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niepodległość" [trailer] Polsat

Przy produkcji filmu wykorzystano archiwalia francuskie, niemieckie, rosyjskie, amerykańskie, ukraińskie oraz polskie (Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny). Wszystkie archiwalia pochodzą z lat 1914 - 1923. Całość materiałów archiwalnych została zrekonstruowana cyfrowo i pokolorowana, 80% to materiały dotąd nieznane i po raz pierwszy pokazane polskiej publiczności.

- Zaczęliśmy szukać obrazów, szukaliśmy ich przez wiele lat. Odkryłem te francuskie archiwa jeszcze w latach dziewięćdziesiątych - mówi Krzysztof Talczewski, reżyser filmu "Niepodległość".



Film wyprodukowała MWM Media Sp. z o.o. przy współpracy z Telewizją Polsat, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym.

