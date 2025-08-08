Film na podstawie światowego fenomenu. Trzyma w napięciu do ostatniej minuty
Jest 8.08, godzina 8:00. Jeśli chcesz dojść do wyjścia numer 8, nie przeocz żadnej anomalii. Intrygujący jak "Cube". Niepokojący jak "Squid Game". "Exit 8" - zaskakujący i trzymający w napięciu film na podstawie światowego fenomenu - wkrótce na ekranach polskich kin!
Film "Exit 8" powstał na podstawie kultowej gry pod tym samym tytułem - produkcji, która zdobyła uznanie graczy na całym świecie i zyskała status internetowego fenomenu. Jej nietuzinkowy format i intrygująca mechanika przyniosły świeżość i emocje, których teraz możemy doświadczyć w kinie.
Zobacz zwiastun filmu "Exit 8"!
Młody mężczyzna gubi się w niekończącym się korytarzu metra. Aby się z niego wydostać, musi przestrzegać kilku pozornie prostych zasad:
Obserwuj.
Nie przeocz żadnych anomalii.
Zawróć, jeśli jakąś napotkasz.
Idź dalej, jeśli nie.
Kieruj się do wyjścia numer 8.
"Doświadczenie jak z niespokojnego snu - o godzeniu się na zmianę i strachu przed tym, co nieznane" - pisano o filmie na stronie RogerEbert.com, "To film, który zyska status kultowego hitu" - zapewniano w "Screen International", "Najlepsza adaptacja gry wideo, jaka kiedykolwiek powstała" - podsumowano w Dread Central.
Producentem "Exit 8" jest słynna japońska wytwórnia filmowa z blisko stuletnią tradycją studio Toho (m.in. seria "Godzilla"), za reżyserię odpowiada Genki Kawamura, producent kultowych anime "Suzume" i "Belle".
W rolach głównych występują Kazunari Ninomiya - znany z filmu "Listy z Iwo Jimy" Clinta Eastwooda i Nana Komatsu, aktorka i światowej sławy modelka, która zagrała u boku Andrew Garfielda i Adama Drivera w wyreżyserowanym przez Martina Scorsese filmie "Milczenie".
"Exit 8" od 19 września przedpremierowo w kinach IMAX, a od 26 września w kinach w całej Polsce - w dwóch wersjach językowych: oryginalnej z napisami i polskiej. Za dystrybucję odpowiada M2Films.