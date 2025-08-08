Film na podstawie światowego fenomenu. Trzyma w napięciu do ostatniej minuty

Film "Exit 8" powstał na podstawie kultowej gry pod tym samym tytułem - produkcji, która zdobyła uznanie graczy na całym świecie i zyskała status internetowego fenomenu. Jej nietuzinkowy format i intrygująca mechanika przyniosły świeżość i emocje, których teraz możemy doświadczyć w kinie.

Zobacz zwiastun filmu "Exit 8"!

"Exit 8": O filmie

Młody mężczyzna gubi się w niekończącym się korytarzu metra. Aby się z niego wydostać, musi przestrzegać kilku pozornie prostych zasad:

Reklama

Obserwuj.

Nie przeocz żadnych anomalii.

Zawróć, jeśli jakąś napotkasz.

Idź dalej, jeśli nie.

Kieruj się do wyjścia numer 8.

Najlepsza adaptacja gry wideo?

"Doświadczenie jak z niespokojnego snu - o godzeniu się na zmianę i strachu przed tym, co nieznane" - pisano o filmie na stronie RogerEbert.com, "To film, który zyska status kultowego hitu" - zapewniano w "Screen International", "Najlepsza adaptacja gry wideo, jaka kiedykolwiek powstała" - podsumowano w Dread Central.

Producentem "Exit 8" jest słynna japońska wytwórnia filmowa z blisko stuletnią tradycją studio Toho (m.in. seria "Godzilla"), za reżyserię odpowiada Genki Kawamura, producent kultowych anime "Suzume" i "Belle".

W rolach głównych występują Kazunari Ninomiya - znany z filmu "Listy z Iwo Jimy" Clinta Eastwooda i Nana Komatsu, aktorka i światowej sławy modelka, która zagrała u boku Andrew Garfielda i Adama Drivera w wyreżyserowanym przez Martina Scorsese filmie "Milczenie".

"Exit 8" od 19 września przedpremierowo w kinach IMAX, a od 26 września w kinach w całej Polsce - w dwóch wersjach językowych: oryginalnej z napisami i polskiej. Za dystrybucję odpowiada M2Films.