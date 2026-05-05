Film jest gotowy od dwóch lat. W tym roku też go nie zobaczymy

Jakub Izdebski

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie zobaczymy drugiej odsłony "Horyzontu" Kevina Costnera. Jak podaje blog "World of Reel", wytwórnia Warner Bros. nie ma planów związanych z kontynuacji epickiego westernu Kevina Costnera.

"Horyzont. Rozdział 1" miał swą premierę podczas festiwalu w Cannes w maju 2024 roku. Niedługo później wszedł do dystrybucji na całym świecie. Trwający ponad trzy godziny film miał być pierwszym z czterech. Historia skupiała się na losach grupy osadników w drugiej połowie XIX wieku.

"Rozdział 2" miał pierwotnie ukazać się 16 sierpnia 2024 roku. Jednak z powodu słabego przyjęcia poprzedniego filmu jego premierę anulowano. Budżet dwóch pierwszych części "Horyzontu" wynosił łącznie 100 milionów dolarów, z czego 38 milionów wyłożył sam reżyser. Jednak "Rozdział 1" zarobił jedynie 38,7 milionów dolarów na całym świecie. Recenzje także nie były najlepsze.

"Rozdział 2" miał ostatecznie swą premierę podczas festiwalu w Wenecji we wrześniu 2024 roku. Później był także pokazywany podczas festiwalu w Santa Barbara w Kalifornii w lutym 2025 roku. Recenzje były w większości negatywne lub umiarkowane. W kolejnych miesiącach nie pojawiły się informacje o premierze kinowej lub w serwisach streamingowych.

Jak podaje "World of Reel", chociaż film jest gotowy od niemal dwóch lat, na pewno nie zostanie wprowadzony do kin w 2026 roku. Powodem są przede wszystkim pozwy, z którymi musi zmagać się Costner. Pierwszy wytoczyła mu kaskaderka Davyn LaBella. Kobieta zarzuca reżyserowi, że nie zadbał o jej komfort oraz nie przestrzegał wytycznych Gildii Aktorów w czasie realizacji trudnych scen na potrzeby "Rozdziału 2". Drugi pozew dotyczy niewywiązania się ze zobowiązań wobec wypożyczalni kostiumów. Twórcy "Horyzontu" mają być jej winni 440 tysięcy dolarów.

Mimo kłopotów finansowych i zamrożonej premiery drugiej części swej sagi Costner nie zrezygnował z planów realizacji swego planu. Zdobywca dwóch Oscarów za "Tańczącego z wilkami" podróżuje do Arabii Saudyjskiej i tam szuka finansowania dla swojego filmu. Zdjęcia do "Rozdziału 3" zostały już w pewnej części zrealizowane. By je ukończyć oraz nakręcić "Rozdział 4" i zapewnić im postprodukcję, Costner ma potrzebować 130 milionów dolarów.

