Jak podali organizatorzy festiwalu w Cannes w komunikacie, "Jeanne du Barry" to opowieść o Jeanne Vaubernier (w tej roli reżyserka Maiwenn ), młodej kobiecie z klasy robotniczej. "Spragniona kultury i przyjemności, wykorzystuje swoją inteligencję i powab, aby wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Staje się ulubienicą króla Ludwika XV, który nieświadomy jej statusu kurtyzany, odzyskuje dzięki niej apetyt na życie. Zakochują się w sobie do szaleństwa. Wbrew wszelkim przyzwyczajeniom i etykiecie Jeanne przenosi się do Wersalu, gdzie jej przybycie skandalizuje dwór" - czytamy.

W roli Ludwika XV zobaczymy Johnny'ego Depp a.

Oskarżany w chwili śmierci o rozwiązłość i korupcję król Ludwik XV był jednym z najdłużej panujących francuskich władców. Zasiadał na tronie przez 59 lat. Z powodu skłonności do romansów doczekał się przydomka "Ukochany".

"Jeanne du Barry": Wielki powrót Johnny'ego Deppa

Scenariusz filmu napisała jego reżyserka wspólnie z Teddym Lussi-Modestem ("Cena sukcesu"). Maiwenn nie ograniczyła się do reżyserowania - występuje też w tytułowej roli kochanki króla Ludwika XV. W pozostałych rolach występują Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noemie Lvovsky, Pascal Greggory i India Hair.

W komunikacie przypomniano, że Maiwenn zrealizowała swój pierwszy film fabularny "Pardonnez-moi" w 2006 r. "Poszukiwanie tożsamości, budowanie siebie i rodzina - wszystkie te tematy znajdują się w centrum jej twórczości" - napisano.

Maiwenn pokazywała już wcześniejsze filmy na festiwalu w Cannes. Za "Poliss" otrzymała w 2011 roku Nagrodę Jury. Cztery lata później powróciła do konkursu imprezy obrazem "Moja miłość" , za występ w którym Emmanuelle Bercot otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki.

Występ w filmie "Jeanne du Barry" to dla Deppa pierwsza duża rola od czasu występu w filmie "Minamata" z 2020 roku. Okazję do zagrania wielu innych ról stracił wskutek oskarżeń o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec swojej byłej żony Amber Heard . Aktor wrócił do łask po niedawnym wyroku sądu, który orzekł, że aktor został zniesławiony przez byłą ukochaną. Na mocy tego orzeczenia Heard musi wypłacić Deppowi ponad 10 milionów dolarów zadośćuczynienia.

Wiadomo, że "Jeanne du Barry" trafi też do polskich kin. Dystrybutorem obrazu jest Gutek Film. Data premiery nie została jeszcze ustalona.



76. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 16-27 maja. Pełny program wydarzenia poznamy w czwartek 13 kwietnia.