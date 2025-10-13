3 października 2025 roku do polskich kin trafił film dokumentalny "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" , który już od momentu ogłoszenia wzbudzał liczne kontrowersje. Produkcja okazała się jednak najchętniej oglądanym tytułem minionego weekendu. Jednocześnie w sieci pojawiło się wiele negatywnych opinii, a na Filmwebie film otrzymał rekordowo niską ocenę.

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" opowiada o ślubie i relacji Karola Wiśniewskiego i Weroniki Sowy, popularnych twórców internetowych. Reżyserem filmu jest Krystian Kuczkowski, autor kinowych dokumentów o Annie Przybylskiej i Sanah.

Obecnie film ma średnią ocen 2,1 na podstawie ponad 8 tys. głosów, co czyni go jednym z najgorzej ocenianych tytułów w historii Filmwebu.

Friz i Wersow odpowiadają na kiepskie recenzje

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Friz i Wersow, podczas wizyty na sali kinowej, zostali wprost zapytani o słabe recenzje swojego filmu. Influencerzy twierdzą, że krytycy chcą im "robić na złość".

"Naszym zdaniem ludzie z branży trochę nam robią na złość, bo po prostu wkurza ich, że możemy być w kinie" – stwierdziła Wersow.

Friz z kolei uważa, że niskie oceny wystawiają osoby, które faktycznie nie widziały filmu. "Raczej nikt, kto te opinie wystawia, nie oglądał filmu, bo zawsze, gdy pytamy, ludzie mówią, że im się podobało" – dodał.

