"Pocahontas" - kasowy sukces Disneya

W 1995 roku Disney odniósł spektakularny sukces kasowy, gdy wypuścił film o zderzeniu dwóch zupełnie różnych światów. "Pocahontas" zadebiutowała jako 33. pełnometrażowa produkcja wytwórni i od razu skradła serca widzów na całym świecie. Widać to było w sprzedaży biletów - film zgarnął spektakularne 346 079 773 dolarów na świecie.

Animacja opowiadała o historii angielskich osadników, którzy przybywają do Nowego Świata, by zdobyć kolejne skarby i podbić nieznane tereny. Pocahontas, młoda i piękna córka jednego z wodzów rdzennych plemion, po początkowej niechęci staje się łącznikiem dwóch różnych światów. Wraz z szopem Meeko i kolibrą Flitą pokazuje nowo poznanemu towarzyszowi, Johnowi Smithowi, swój dom. Po czasie pomiędzy dwojgiem młodych ludzi rodzi się uczucie, a Pocahontas zmuszona jest dokonać wyboru.

Reklama

Jaka historia kryje się za produkcją Disneya? Pocahontas istniała naprawdę!

Ciekawostką dla fanów disneyowskiej animacji może być fakt, że główna bohaterka istniała naprawdę! Oczywiście historia w filmie została jedynie luźno oparta na prawdziwych wydarzeniach z życia Indianki, które wcale nie przypominało bajki...

Pocahontas przyszła na świat około 1595 roku na terenie stanu Wirginia jako jedna z wielu córek wodza Federacji Powatańskiej. Naprawdę nazywała się Matoaka, co znaczy "białe piórko", a Pocahontas to jej przezwisko z czasów, gdy była małą dziewczynką, które nawiązywało do jej psotnego charakteru.

Zdjęcie Pocahontas / Three Lions/Stringer / Getty Images

W 1624 roku ukazała się relacja Johna Smitha, który twierdził, że w 1607 roku młoda Matoaka uratowała mu życie, osłaniając go przed atakiem Powatanów. Historycy nie są jednak zgodni, czy te wydarzenia faktycznie miały miejsce. Niektórzy twierdzą, że mógł być to rytuał przyjęcia Anglików do plemienia.

Smutny los "indiańskiej księżniczki". Co się stało z Pocahontas?

W 1613 roku córka wodza została schwytana przez Anglików, którzy chcieli wymienić ją na jeńców. Wśród nich nauczyła się nowego języka i przyjęła chrzest - od teraz nosiła również imię Rebecca. Zaledwie rok później wyszła za mąż za plantatora Johna Rolfe'a, a małżeństwo to było symbolem pojednania dwóch zupełnie różnych światów i miało zapewnić pokój. Pocahontas była świadoma siły tego związku, lecz sposób, w jaki została zmuszona do jego przyjęcia wciąż budzi kontrowersje.

Krótko po ślubie Matoaka i John doczekali się syna Thomasa, a później wyjechali do Anglii. Obecność "indiańskiej księżniczki" na dworze królewskim miała promować wyprawy finansowane przez Kompanię Wirgińską. 22-latka planowała wrócić do rodzinnych stron podczas kolejnej wyprawy. Niestety młodziutka Pocahontas niespodziewanie zachorowała i zmarła. Przyczyna jej śmierci do dziś jest nieznana.

Pochowano ją przy kościele w Gravesend, chociaż z upływem czasu trudno stwierdzić, gdzie dokładnie. Przy sakralnym budynku znajduje się jej pomnik przypominający odwiedzającym o odważnej Indiance, która stała się symbolem pojednania.

Zobacz też: Widzowie oszaleli na punkcie tego filmu. Teraz zobaczysz go w streamingu