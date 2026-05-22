Film akcji, który nie daje chwili wytchnienia. Wielki hit dzisiaj w telewizji

Justyna Miś

Ostra dawka akcji i adrenaliny dla każdego fana mocnych wrażeń. Dzisiaj wieczorem widzowie będą mieli okazję zobaczyć widowiskowy film z Bobem Odenkirkiem w roli głównej. Świetna obsada, dynamiczne sceny i wciągająca fabuła. Nie będzie czasu na sen.

Kadr z filmu "Nikt". Mężczyzna i kobieta, stoją obok siebie w jasnym pomieszczeniu z dużymi oknami.
"Nikt"UNIVERSAL PICTURES - 87NORTH - E / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFPAFP

Dziś wieczorem widzowie będą mogli zobaczyć jeden z najlepiej ocenianych filmów akcji ostatnich lat. "Nikt" z Bobem Odenkirkiem w roli głównej podbił serca publiczności i krytyków dzięki dynamicznym scenom walki oraz mocnej kreacji aktorskiej gwiazdy serialu "Zadzwoń do Saula".

Wiadomości

"Nikt": widowisko, które wbija w fotel

Hutch Mansell prowadzi spokojne, wręcz nudne życie. Jest zwyczajnym ojcem i mężem, który każdego dnia mierzy się z rutyną oraz problemami w relacjach rodzinnych. Gdy pewnej nocy do jego domu włamują się złodzieje, Hutch nie reaguje, czym rozczarowuje żonę i syna. Nikt jednak nie wie, że pod pozorem przeciętnego człowieka skrywa niezwykle niebezpieczną przeszłość i zabójcze umiejętności.

Seria wydarzeń sprawia, że uśpione instynkty bohatera budzą się na nowo. Hutch wkracza na brutalną ścieżkę zemsty i staje do walki z groźnym przeciwnikiem, pokazując, że zdecydowanie nie jest człowiekiem, za którego wszyscy go uważali.

Za reżyserię odpowiada Ilya Naishuller, a obok Boba Odenkirka w filmie wystąpili także Connie Nielsen oraz Aleksiej Serebryakow. Produkcja została doceniona za intensywne sceny akcji, prostą, ale skuteczną fabułę oraz świeże spojrzenie na kino sensacyjne.

"Nikt" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Nikt" zostanie dzisiaj, 22 maja, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.

