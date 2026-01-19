"Strzelec wyborowy": Liam Neeson znowu w akcji

"Strzelec wyborowy" ("The Marksman") to thriller akcji z 2021 roku w reżyserii Roberta Lorenza. Nad scenariuszem pracował duet Chris Charles i Danny Kravitz.

Wdowiec Jim Hanson służył niegdyś jako snajper w piechocie morskiej i walczył w Wietnamie. Teraz wiedzie spokojne życie na ranczu zlokalizowanym niedaleko granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Pewnego dnia spotyka nielegalną emigrantkę Rosę, która wraz z synem stała się celem kartelu kierowanego przez bezwzględnego Maurico. W trakcie konfrontacji z przestępcami dochodzi do strzelaniny, w wyniku której kobieta zostaje ranna. Przed śmiercią przekazuje Jimowi adres swojej rodziny mieszkającej w Chicago. Niestety, osierocony Miguel nie ma nikogo, kto mógłby zapewnić mu ochronę i zawieźć na miejsce. Hanson, nie bacząc na niebezpieczeństwo ze strony bandytów, razem z nastolatkiem wyrusza w podróż na drugi koniec kraju.

Reklama

W roli głównej wystąpił ceniony przez publiczność gwiazdor kina akcji, Liam Neeson. U jego boku zobaczyć możemy między innymi: Katheryn Winnick, Teresę Ruiz i Juana Pablo Rabę.

"Strzelec wyborowy" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Strzelec wyborowy" zostanie wyemitowany dziś, w poniedziałek 19 stycznia o godzinie 20:00 na antenie Polsatu.

Zobacz też:

Kolejna ofiara oscarowej klątwy? Po wygranej zniknął z ekranów

