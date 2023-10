"Figurant" w reżyserii Roberta Glińskiego to opowieść o młodym agencie Służby Bezpieczeństwa, Bronku Budnym (Mateusz Więcławek), dla którego inwigilacja Karola Wojtyły, gdy był jeszcze biskupem w Krakowie, stała się obsesją. W tej opowieści, która trafi do kin 20 października, Marianna Zydek wciela się w żonę Budnego. Ich miłość rozwija się ekspresowo. Marta przez długi czas nie orientuje się, że ukochany ją cały czas okłamuje i podaje się za kogoś, kim nie jest. Nie może na niego liczyć wtedy, gdy tego najbardziej potrzebuje. Pod wpływem trudnych doświadczeń Marta zmienia się nie do poznania.



Zdjęcie Marianna Zydek i Mateusz Więcławek w filmie "Figurant" / Marcin Makowski / materiały prasowe

"W 'Figurancie' najbardziej spodobał mi się ten wątek miłosny. To jak został poprowadzony. To, że jest tam istotny. I to, że obie postaci przechodzą duże przemiany, co wpływa na ich relację" - Zydek mówi PAP Life.

Marianna Zydek: Jak zerwała więzadło krzyżowe?

Z pracy nad "Figurantem" zapamiętała szczególnie jeden, dosyć dramatyczny moment. "Pewnego dnia byliśmy z Mateuszem w być może za bardzo szampańskich nastrojach. Nad Wisłą w Krakowie dzień wcześniej padał deszcz. Feralnego dnia miałem nowe buty, których nie nosiłam wcześniej, bo cały film w zasadzie grałam w jednej parze butów, na które się uparłam. Mateusz miał taki moment w scenie, w którym dochodziło do spięcia między nim a innym aktorem i ja miałam ich rozdzielać" - wspomina aktorka.

"Z każdym kolejnym dublem oni byli coraz silniejsi, a ja coraz słabsza. Ale nie chciałam się do tego przyznawać. Tylko stwierdziłam, że na pewno sobie poradzę. W pewnym momencie zaczęłam zdawać sobie sprawę, że już chyba tracę kontrolę nad tym, co się dzieje, ale jeszcze się nie poddałam. No i właśnie wtedy poczułam, że jakaś siła odśrodkowa wyrzuca mnie i spadłam na trawę. Najlepsze jest to, że nikt bardzo długo się nie zorientował, co mi się stało. Wszyscy myśleli, że cały czas gram. W związku z tym musiałam krzyknąć bardzo niecenzuralne słowo prosto w kamerę. I dopiero wtedy domyślili się, że trzeba dzwonić po karetkę. To było zerwanie więzadła krzyżowego" - opowiada Zydek.



Zanim aktorka trafiła do szpitala, zagrała ujęcie w zbliżeniu z Więcławkiem, w którym ten się jej oświadcza. By sprostać temu zadaniu mimo kontuzji, Zydek stała na jednej nodze, opierając się o charakteryzatorkę.

Mimo że zdjęcia do "Figuranta" realizowano w 2021 r., 30-letnia aktorka wciąż nie poddała się operacji rekonstrukcji więzadła. Jak twierdzi, nie ma na razie na to czasu - zabieg spowodowałby u niej przerwę w karierze aktorskiej i wiązałby się z długą rehabilitacją.