"Podczas gdy świat zmaga się z ogromnym kryzysem, w wyniku którego część Europy znalazła się w stanie wojny, Festiwal w Cannes chciałby wyrazić swoje wsparcie dla ludzi Ukrainy oraz wszystkich tych, którzy przebywają na jej terytorium" - brzmi fragment opublikowanego we wtorek oficjalnego oświadczenia.

Festiwal w Cannes bez rosyjskich delegacji

"Przyłączamy się do tych, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec trudnej do zaakceptowania sytuacji i potępiamy postawę Rosji oraz jej przywódców" - oświadczyli organizatorzy festiwalu.

Podkreślili też, że mimo iż bieżąca edycja festiwalu znajduje się obecnie w fazie przygotowywania, podjęto decyzję o wykluczeniu rosyjskich delegacji z zaplanowanej na maj 2022 imprezy.

"Podjęliśmy decyzję, że jeśli wojenna napaść [Rosji] nie zakończy się w sposób, który usatysfakcjonuje ludność Ukrainy, nie zaprosimy oficjalnych rosyjskich delegacji ani nie zaakceptujemy obecności osób powiązanych z rosyjskim rządem" - ogłosili organizatorzy festiwalu.



Kiriłł Sieriebriennikow: Cannes wspierało rosyjskiego reżysera

Stanowisko organizatorów festiwalu w Cannes nie wyklucza jednak potencjalnej prezentacji rosyjskich filmów. W ubiegłych latach o najważniejszą nagrodę imprezy - Złotą Palmę - rywalizował Kiriłł Sieriebriennikow, który pokazał na Croisette filmy "Lato" i "Gorączka".



Rosjanin nie pojawił się jednak w Cannes na premierze tego ostatniego tytułu, gdyż dostał zakaz opuszczania Rosji.

W 2020 roku został on skazany przez sąd w Moskwie na trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Uznano go winnym sprzeniewierzenia środków państwowych. Proces Sieriebriennikowa i śledztwo w jego sprawie zdaniem wielu miało podłoże polityczne. Reżyserowane przez niego filmy i ich tematyka często stoi w sprzeczności z rządową wizją powrotu do bardziej tradycyjnych wartości.

Podobnie sytuacja wyglądała w 2018 roku, kiedy do udziału w konkursie głównym wybrano jego muzyczny film "Lato". Nie pomogło wstawiennictwo dyrektora festiwalu Thierry’ego Fremaux. Sieriebriennikow objęty był wówczas aresztem domowym z powodu trwającego w jego sprawie śledztwa.

Film Sieriebriennikowa zostanie pokazany w Cannes?

Festiwal w Cannes ogłosił, że wspiera wszystkich rosyjskich twórców filmowych, którzy podejmują ryzyko protestów przeciw inwazji na Ukrainę. "Zawsze będziemy służyć artystom, którzy potępiają przemoc, represje i niesprawiedliwość, aby stać w obronie pokoju i wolności".

Niewykluczone, że Sieriebriennikow wróci w tym roku do Cannes ze wym najnowszym filmem "Tchaikovsky’s Wife".

