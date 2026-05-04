Festiwal Muzyki Filmowej: światowa premiera suity z uniwersum "Gwiezdnych wojen"

Światowa premiera suity z uniwersum "Gwiezdnych wojen" w Krakowie

16 maja podczas Międzynarodowej Gali Seriali FMF w Tauron Arenie Kraków zabrzmi muzyka z najgłośniejszych produkcji telewizyjnych i streamingowych ostatnich lat, takich jak m.in. "Biały lotos", "Bridgertonowie", "Yellowstone", "Studio", "Emily w Paryżu" czy "Pingwin". Ukoronowaniem wieczoru będzie światowa premiera suity prezentującej muzykę z seriali Disneya należących do uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Suita łączy kompozycje siedmiu twórców i składa się na nią muzyka do seriali fabularnych: "The Mandalorian", "Andor", "Obi-Wan Kenobi", "Załoga rozbitków" i "Akolita" oraz seriali animowanych "Ahsoka" i "Parszywa zgraja". Twórcami poszczególnych tematów są czołowi kompozytorzy muzyki filmowej: John Williams, Ludwig Göransson, Nicholas Britell, Mick Giacchino, Kevin Kiner oraz Michael Abels, zaś aranżacji całości podjął się Jeff Kryka.

"Praca nad tym opracowaniem różnorodnej muzyki ze stale rozszerzającego się uniwersum 'Gwiezdnych wojen' była prawdziwą przyjemnością. Muzyka z każdego serialu kontynuuje charakterystyczne dla sagi uczucie zachwytu, jednocześnie budując własną, niepowtarzalną tożsamość. Kompozytorzy łączą rozległe tematy orkiestrowe z kameralną aurą. Efektem jest muzyka, która wydaje się ponadczasowa" - podkreśla Jeff Kryka.

"Emocjonujące w słuchaniu tej muzyki jest napięcie w relacji do legendarnej muzyki Johna Williamsa. Kompozytorzy siłą rzeczy romansują z tym dziedzictwem, a zarazem dopuszczają się twórczej zdrady. Każdy z nich wnosi do tego przebogatego świata własne brzmienia" - dodaje Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna Festiwalu Muzyki Filmowej.

Międzynarodowa Gali Seriali FMF

Scenę wypełni ponad 150-osobowa plejada artystów, w tym sami kompozytorzy (m.in. Mick Giacchino, Brian Tyler i Jeff Russo) oraz soliści (Marcin Masecki i Justyna Święs), a także Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Chór Pro Musica Mundi oraz Chór Chłopięcy i Dziewczęcy Filharmonii Krakowskiej.

Artystów poprowadzi Dirk Brossé, dyrektor muzyczny Festiwalu Filmowego w Gandawie, którego sam John Williams wybrał jako dyrygenta trasy koncertowej "Star Wars in Concert".

Festiwal Muzyki Filmowej odbędzie się pomiędzy 13 a 17 maja w Krakowie.