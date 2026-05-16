Festiwal Muzyki Filmowej: James Newton Howard laureatem Nagrody Kilara

Nagroda im. Wojciecha Kilara dla Jamesa Newtona Howarda

James Newton Howard to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci współczesnej muzyki filmowej. Urodzony w Los Angeles kompozytor, dyrygent i pianista współpracuje z największymi wytwórniami filmowymi już od lat 80. ubiegłego wieku. W trakcie imponującej kariery otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, w tym nagrody Emmy oraz Grammy, i aż dziewięciokrotnie był nominowany do Nagrody Akademii Filmowej.

Artysta stworzył niepowtarzalne ścieżki dźwiękowe do takich hitów, jak m.in. "Pretty Woman", "Czarownica", "Krwawy diament", "King Kong", "Piotruś Pan" czy serie "Fantastyczne zwierzęta" oraz "Igrzyska śmierci". Na szczególne uznanie zasługuje jego wieloletnia współpraca z reżyserem M. Nightem Shyamalanem przy filmach "Szósty zmysł", "Znaki" czy "Osada".

W ramach Festiwalu Muzyki Filmowej James Newton Howard odebrał Nagrodę im. Wojciecha Kilara, wręczaną wybitnym kompozytorom muzyki filmowej za całokształt twórczości. O jej przyznaniu decyduje kapituła złożona z przedstawicieli krakowskiego i katowickiego środowiska muzycznego.

Podczas koncertu Magia Jamesa Newtona Howarda, który odbył się 14 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz wiceprezydent Katowic Jarosław Makowski wręczyli bohaterowi wieczoru wspólną nagrodę dwóch miast, wyróżniającą wybitne osobowości muzyki filmowej.

James Newton Howard nie krył wzruszenia, dziękując za wyróżnienie.

Wojciech Kilar kochał muzykę podniosłą, wrażliwą, elegancką i głęboką, dlatego otrzymanie nagrody jego imienia to naprawdę niesamowity zaszczyt. Kiedy Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna FMF, przyjechała do Los Angeles, żeby zaprosić mnie na festiwal, nie mogłem przyjechać. Na pożegnanie dodała wówczas jednak: "Nie zapomnij o Polsce". Nie wiem, dlaczego to zdanie tak bardzo mnie porusza – ale nigdy nie zapomnę o Polsce

W trakcie monograficznego koncertu Magia Jamesa Newtona Howarda bohater wieczoru wystąpił na scenie w podwójnej roli - kompozytora, a także dyrygenta.

Publiczność FMF będzie miała okazję posłuchać muzyki tegorocznego laureata również podczas Międzynarodowej Gala Seriali FMF 16 maja w TAURON Arenie Kraków, gdzie obok wielu innych ścieżek dźwiękowych zabrzmią kompozycje Jamesa Newtona Howarda z serialu "Emily w Paryżu".

Festiwal Muzyki Filmowej trwa w Krakowie do 17 maja.