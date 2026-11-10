27. Festiwal Filmu Niemego w Krakowie od 12 listopada. Co w programie?

Krakowski Festiwal Filmu Niemego to najstarszy w Polsce przegląd filmów niemych, którym towarzyszy muzyka wykonywana na żywo. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Festiwalu - Kontinuum - przypomina, że historia kina to wieczny cykl powracających inspiracji. 27. edycja to szansa, by na nowo odkryć kanon kina niemego, który wciąż rezonuje w kulturze. Wszystkim pokazom towarzyszyć będzie muzyka na żywo.

Festiwal rozpocznie się w czwartek, 12 listopada. Film otwarcia to komedia "Człowiek z kamerą", w której w rolę nieporadnego kamerzysty wciela się niezapomniany Buster Keaton. O oprawę muzyczną seansu zadba zespół hoshii, założony przez saksofonistę Kubę Więcka. Ich muzyka wymyka się jazzowym ramom, mieszając hip-hop, elektronikę i nowoczesne brzmienia.

Tego samego dnia pokazany zostanie film polski film "Ludzie bez jutra", który przez wiele lat był uznawany za zaginiony. Sensacyjnego odkrycia w niemieckich archiwach dokonali Kamil Stepan i Jerzy Maśnicki. Muzykę na żywo wykona zespół Hańba!, łączący historyczne inspiracje muzyczne międzywojennej Polski ze współczesnością.

Festiwalowy piątek to pokazy dwóch filmów, które wniosły do kina nastrój grozy. Będzie można zobaczyć film "Upadek domu Usherów", wyreżyserowany przez Jeana Epsteina na podstawie prozy Edgara Allana Poe. Podczas seansu na żywo zagra trio Eta Hox x Pruski x Kateryna Ziabliuk, które łączy ambient, elektronikę i spontaniczną improwizację. Drugi pokaz to "Zmęczona śmierć" Fritza Langa ("Nibelungi", 1924 czy "Metropolis", 1927). Wystąpi duet Zima Stulecia, czyli muzyka oscylująca wokół melancholijnej elektroniki, łącząc techno z elementami house'u.

Na sobotę zaplanowano trzy seanse z muzyką na żywo. Na początek pokaz zestawu krótkich filmów, które na początku XX wieku wyszły spod ręki pierwszej znanej reżyserki filmowej - Alice Guy. Muzyczny akompaniament zapewni Jagodna - pianistka z klasycznym wykształceniem, której autorskie kompozycje wykraczają poza muzykę poważną i łamią gatunkowe podziały. Potem monumentalna "Nietolerancja" w reżyserii D. W. Griffitha. Muzykę na żywo wykona Fraś Vinci Duo - duet szukający autentycznych brzmień, czerpiąc inspirację z muzyki klasycznej. Na koniec "Przygody księcia Achmeda" - pokaz najstarszej zachowanej pełnometrażowej animacji autorstwa Lotte Reiniger, zrealizowanej na kanwie "Baśni tysiąca i jednej nocy". Do filmu zagra Magda Drozd - kompozytorka, skrzypaczka i artystka dźwiękowa, która łączy polski folk z ambientowymi dźwiękami.

Ostatni dzień festiwalu (niedziela) otworzy pokaz filmu w reżyserii Paula Wegenera i Stellana Rye'a "Student z Pragi", który zwiastował styl i tematykę niemieckiego ekspresjonizmu. Seansowi towarzyszyć będzie muzyka w wykonaniu zespołu ARS LATRANS Orchestra, który zaprezentuje nowatorskie, zaskakujące kompozycje w oryginalnym instrumentarium. Również w niedzielę odbędzie się pokaz awangardowego dokumentu Waltera Ruttmanna "Berlin. Symfonia wielkiego miasta". Do filmu zagra La Giang, który eksploruje różne odcienie muzyki - od klubowych brzmień, przez elektronikę, aż po hipnotyczny deep i progressive house.

Festiwal zamknie pokaz zestawu trzech arcydzieł francuskiej awangardy. Wyświetlony zostanie abstrakcyjny "Balet mechaniczny" w reżyserii kubistycznego malarza Fernanda Légera, dokument "A propos Nicei" - debiutancki film Jeana Vigo oraz film "Uśmiechnięta pani Beudet" autorstwa Germaine Dulac - jeden z najwcześniejszych przykładów kina feministycznego. Zagra pochodzący z Irlandii Lullahush, którego utwory łączą lokalną tradycję muzyczną ze współczesną elektroniką.

Festiwal Filmu Niemego w Krakowie: wydarzenia specjalne

Podczas festiwalu odbędą się również wydarzenia specjalne skierowane do młodej widowni.

W sobotę licealiści i studenci obejrzą film "Generał" z Busterem Keatonem - przed seansem wysłuchają prelekcji, a po filmie wezmą udział w dyskusji. Będzie to specjalne wydanie dwóch dyskusyjnych cykli, które działają na co dzień w Kinie Pod Baranami pod nazwą Spotkania Młodych Amatorów Kina i Studencki Nocny Klub Filmowy.

Z kolei w niedzielę najmłodsi widzowie Kina Pod Baranami wezmą udział w wyjątkowej odsłonie cyklu Baranki Dzieciom - będą mogli obejrzeć cztery krótkie animacje Lotte Reiniger i Carla Kocha, które przeniosą je w krainę baśni. Po pokazie odbędą się warsztaty teatru cieni, które poprowadzi aktorka Monika Filipowicz.

130 lat temu, 14 listopada 1896 roku, w krakowskim Teatrze Miejskim - dziś im. Juliusza Słowackiego - odbył się pierwszy pokaz nowego wynalazku, jakim był kinematograf. Z tej okazji 16 listopada, w tym samym miejscu, odbędzie się pokaz "Nosferatu" Friedricha Wilhelma Murnaua oraz zestaw filmów braci Lumière. Muzykę na żywo wykona światowej klasy pianista Leszek Możdżer.

Pokazy programu głównego 27. Festiwalu Filmu Niemego - z muzyką na żywo - odbędą się w sali widowiskowej Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Pokazy dla młodych widzów - w Sali Niebieskiej Kina Pod Baranami.

Wszystkie filmy będą wyświetlane z polskimi i angielskimi napisami. Organizatorami Festiwalu są Fundacja Dla Kina i Kino Pod Baranami.