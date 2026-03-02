Nagrody Aktorów są uznawane za jeden z najważniejszych prognostyków przed rozdaniem wyróżnień Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Faworytem była "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Ostatecznie otrzymała ona tylko jedną statuetkę - za drugoplanową rolę Seana Penna. Niedawno wyróżniono go także nagrodą Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) i tym samym stał się faworytem w swojej kategorii.

32. rozdanie Aktorów. "Grzesznicy" zabiorą "Jednej bitwie po drugiej" Oscara?

Nagroda dla obsady powędrowała do "Grzeszników" Ryana Cooglera. Jeśli ktoś może zagrozić triumfowi "Jednej bitwy po drugiej" w oscarową noc z 15 na 16 marca - to właśnie ten film. Niespodzianką było także zwycięstwo Michaela B. Jordana za rolę pierwszoplanową. Faworytem był Timothée Chalamet za "Wielkiego Marty'ego". Po porażce w czasie rozdania statuetek BAFTA okazuje się, że nie może być on pewny Oscara.

Z kolei Jessie Buckley potwierdziła, że w tym roku nie ma konkurencji. Poza Aktorem główna rola w "Hamnecie" Chloé Zhao przyniosła jej także nagrodę BAFTA, Critics' Choice i Złoty Glob oraz worek innych wyróżnień. Oscar wydaje się formalnością.

Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Harrison Ford, odtwórca roli Hana Solo i Indiany Jonesa, którego możemy teraz oglądać w serialu komediowym "Terapia bez trzymanki".

Zdjęcie Catherine O'Hary wyświetlone podczas 32. rozdania nagród Aktorów Matt Winkelmeyer Getty Images

32. rozdanie Aktorów. Pośmiertna nagroda dla Catherine O'Hary

W kategoriach telewizyjnych triumfowało "Studio", które otrzymało trzy statuetki Aktora - dla obsady serialu komediowego oraz grających w nim Setha Rogena i zmarłej 30 stycznia Catherine O'Hary.

"Mam smutny zaszczyt odebrania tej nagrody w imieniu Catherine" - mówił Rogen. "Wiem, że byłaby zaszczycona wyróżnieniem otrzymanym od jej kolegów i koleżanek po fachu. Wiem, że bardzo was szanowała i kibicowała waszej pracy. Oczywiście dużo myślałem o czasie, w którym miałem szczęście ją znać i pracować z nią. Przez ostatnie tygodnie byłem pod wrażeniem jej zdolności do bycia hojną, miłą i jednoczesnego nieumniejszania swojemu talentowi. Umiała też pomóc nam w naszej pracy. Wiedziała, że może pozamiatać i każdego dnia na planie zamiatała. […] Zawsze dzień przed nagraniem jej scen przesyłała mi i Evanowi [Goldbergowi - drugiemu twórcy 'Studia'] maila z wiadomością: 'Cześć, mam nadzieję, że weźmiecie to pod uwagę' i kompletnie przepisaną sceną. Zawsze jej wersje postaci i sceny były lepsze. I dzięki niej nasz serial był lepszy. […] Jeśli macie w życiu kogoś, kto nie zna jej dorobku, może dzieciaki… Lub dorosłych, którzy nie wiedzą co dobre, a może po prostu są głupi, czy coś… Pokażcie im jej filmy i gdy będą się śmiali, powiedzcie, że to Catherine O'Hara, a my mieliśmy szczęście żyć w świecie, w którym dzieliła się z nami swym talentem".

Za najlepszą obsadę serialu dramatycznego uznano wykonawców w "The Pitt". Grający w nim główną rolę Noah Wyle odebrał także Aktora ze swój występ.

Mistrzynią ceremonii była Kristen Bell. Gala była transmitowana przez platformę streamingową Netflix.

Pełna lista laureatów 32. rozdania Aktorów

Najlepsza obsada filmu fabularnego

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler

Najlepsza główna rola żeńska

Jessie Buckley, "Hamnet"

Najlepsza główna rola męska

Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Najlepsza drugoplanowa rola żeńska

Amy Madigan, "Zniknięcia"

Najlepsza drugoplanowa rola męska

Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy występ zespołu kaskaderskiego w filmie fabularnym

"Mission: Impossible - The Final Reckoning"

Najlepsza obsada serialu dramatycznego

"The Pitt", HBO

Najlepsza obsada serialu komediowego

"Studio", Apple TV+

Najlepsza rola żeńska w serialu dramatycznym

Keri Russell, "Dyplomatka"

Najlepsza rola męska w serialu dramatycznym

Noah Wyle, "The Pitt"

Najlepsza rola żeńska w serialu komediowym

Catherine O'Hara, "Studio"

Najlepsza rola męska w serialu komediowym

Seth Rogen, "Studio"

Najlepsza rola żeńska w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym

Michelle Williams, "Kwestia seksu i śmierci"

Najlepsza rola męska w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym

Owen Cooper, "Dojrzewanie"

Najlepszy występ zespołu kaskaderskiego w serialu telewizyjnym

"The Last of Us", HBO

Nagroda za całokształt twórczości

Harrison Ford