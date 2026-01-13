Fantastyczna 4 w Wakandzie w nowym teaserze "Avengers: Doomsday"

Zapowiedź przedstawia Shuri/Czarną Panterę (Letitia Wright) i króla Wakandy M’Baku (Winston Duke), którzy przybywają na spotkanie z nieznanym przybyszem. Okazuje się nim Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), czyli The Thing z Fantastycznej 4. W międzyczasie widzimy także księcia Namora (Tenoch Huerta), który starł się z siłami Wakandy w przeszłości.

Teaser kończy się zapowiedzią "Wakandyjczycy i Fantastyczna 4 powrócą w filmie ‘Avengers: Doomsday’". Poprzednie zapowiedzi skupiały się kolejno na Kapitanie Ameryce (Chris Evans), Thorze (Chris Hemsworth) i drużynie X-Men. Żaden nie pokazał nam nawet ujęcia z którymś z zespołów Avengers lub Doktorem Doomem, głównym antagonistą filmu, w którego wcieli się Robert Downey Jr.

Wideo Avengers: Doomsday, teaser - Wakanda i Fantastyczna Czwórka

Imponująca obsada "Avengers: Doomsday". Kogo jeszcze zobaczymy na ekranie?

W gwiazdorskiej obsadzie "Avengers: Doomsday" zobaczymy także innych aktorów z "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków": Pedra Pascala (Reed Richards/Pan Fantastyczny), Vanessę Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta) i Josepha Quinna (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia). Obok nich wystąpią między innymi Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Florence Pugh (Yelena Belova/Czarna Wdowa), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X) i Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit).

"Avengers: Doomsday". Kiedy premiera?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".