"Blade" został zapowiedziany podczas Comic-Conu w 2019 roku. Potwierdzono wtedy także, że w tytułową rolę wcieli się Mahershala Ali, dwukrotny zdobywca Oscara za role w "Moonlight" i "Green Book". Projekt szybko napotkał problemy. W 2020 roku produkcja filmowa stanęła. Później "Blade" tracił kolejnych reżyserów. W 2023 roku produkcja znów stanęła z powodu strajków scenarzystów i aktorów. W 2024 roku film zniknął z listy zapowiedzi Marvel Studios na kolejne lata. Przygotowane z myślą o nim projekty kostiumów zostały wykorzystane podczas prac nad "Grzesznikami" Ryana Cooglera.

Kevin Feige szczerze o "Bladzie". "Czuje się jak nieudacznik i przegryw"

"Kochamy tę postać, kochamy pomysł Mahershali na tego bohatera. Uspokajam: bez względu na zmiany w kierunku tego projektu, staramy się go wpasować w nasz grafik, a wtedy damy znać o naszych decyzjach. [...] Zapewniam, że ta postać trafi do Kinowego Uniwersum Marvela" - mówił Feige w 2024 roku w rozmowie z brazylijskim portalem "Omelete".

Pytanie o "Blade'a" pojawiło się w czasie niedawnej wizyty Feige'a w "Happy Sad Confused". Producent odpowiedział krótko: "Czuję się jak ogromny nieudacznik i przegryw, że nie udało nam się ruszyć z projektem z Mahershalą". Nie powiedział wprost, że film nie powstanie. Wydaje się to jednak wątpliwe, by stało się to w najbliższym czasie. Priorytetem dla Feige'a po premierze "Spider-Mana: Całkiem nowego dnia" będą nowe części "Avengers", a później reboot serii "X-Men".

Adam Driver słynie z odmawiania Marvelowi

W sieci pojawiają się kolejne plotki o obsadzie zbliżającego się filmu o mutantach Marvela. Wymieniano między innymi Adama Drivera, którego wiązano z postaciami antagonistów - najpierw Magneto, w którego wcześniej wcielali się Ian McKellen i Michael Fassbender, później szalonego genetyka Mister Sinistra. "Nie jest tajemnicą, że chcielibyśmy pracować [z Driverem]" - przyznał Feige. "Tradycją jest, że spotykamy się na Zoomie i wtedy on odmawia. To naprawdę długa tradycja. Jest bardzo szczery. Zawsze otwarcie mówi o tym, co czuje". Producent dodał, że obecnie nie zaangażowano żadnego aktora do nowego filmu o mutantach Marvela.