"Joey King w 'Totalnej magii 2' zupełnie zniszczyła film, który mógł być ulubioną produkcją fanów" - stwierdził na swoim TikToku jeden z użytkowników.

"O nie!" - skomentowała King. "Mam nadzieję, że film ci się spodoba. Sama jestem fanką oryginału, a występ w kontynuacji był zaszczytem. Wiem, że bywa ciężko, gdy powstają sequele ulubionych filmów sprzed lat i casting jest inny od tego wymarzonego, ale proszę tylko, żeby się otworzyć i zobaczyć, ile radości dał mi ten występ".

Dlaczego fani są krytyczni wobec castingu Joey King?

King wcieli się w córkę postaci granej przez Bullock. W oryginale wykreowała ją Evan Rachel Wood. Wielu fanów odniosło się negatywnie do decyzji o zmianie aktorki. Sytuację zaogniła deklaracja Wood w mediach społecznościowych. Wyznała, że nie zaproszono jej do powrotu w sequelu.

"Powiedziano mi, że obsadzą rolę ponownie. Przykro mi, że rozczaruję fanów. To nie był mój wybór. Z chęcią dołączyłabym ponownie do moich sióstr" - napisała gwiazda "Westworld".

O czym opowie "Totalna magia 2"?

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o siostrach Owens (w tych rolach Bullock i Kidman) wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku. Pod ich okiem uczą się sztuki czarodziejskiej. Obie szukają także miłości. Wkrótce dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie.

W sequelu, za którego kamerą stanęła Susanne Bier, siostry Owens i ich ciotki udają się do Wielkiej Brytanii, by stawić czoła niebezpieczeństwu grożącemu rozpadem ich rodziny.