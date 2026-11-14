Mające prawa do przygód agenta 007 Eon Productions rozpoczęło prace nad filmem zaraz po premierze poprzedniej odsłony cyklu, czyli "Śmierć nadejdzie jutro" z 2002 roku. Producenci zdawali sobie sprawę z niesatysfakcjonującego przyjęcia dwudziestych przygód Bonda. Według nich film miał za dużo humoru i fantastycznych wątków. Nowy film musiał być poważniejszy, brutalniejszy i bardziej przyziemny. Chcąc wrócić do źródeł, zdecydowano, że kolejny film mógłby nawiązywać do jednej z pierwszych książek Fleminga. Wybrano "Casino Royale", do którego prawa wróciły do Eon w 1999 roku.

Dotychczas książkę adaptowano dwukrotnie. W 1954 roku na jej podstawie powstał film telewizyjny, z kolei w 1967 roku przełożono ją na parodię pod tym samym tytułem. Nigdy jednak nie stała się ona podstawą filmu zaliczanego do głównej serii. Rozpoczęto także poszukiwanie odpowiedniego reżysera. Zainteresowanie wyraził Quentin Tarantino, jednak producenci nawet się z nim nie spotkali. Zdecydowali się postawić na sprawdzone nazwisko. Za kamerą stanął Martin Campbell, który w 1995 roku nakręcił "GoldenEye", pierwszy film z Pierce'em Brosnanem jako Bondem.

Problemem podczas pisania scenariusza był fakt, że twórcy nie mogli użyć niektórych nazw i postaci kultowych dla serii. Wszystko za sprawą producenta Kevina McClory'ego, który od czasu realizacji "Operacji Piorun" w 1965 roku miał prawa do m.in. organizacji Widmo oraz kultowego antagonisty Ernsta Stavro Blofelda. Producenci liczyli, że złowroga grupa złoczyńców mogłaby zostać ponownie przedstawiona w "Casino Royale". Jednak gdy nie udało się porozumieć z McClorym, zdecydowano się na wymyślenie nowych łotrów. Ich organizację nazwano Quantum. Pojawiła się ona w dwóch pierwszych filmach z Craigiem. McClory zmarł w 2006 roku, a w 2013 przedstawiciele MGM i Eon doszli do porozumienia z jego spadkobiercami. Widmo i Blofeld mogli więc powrócić w "Spectre", które miało swą premierę w 2015 roku.

Kadr z filmu "Casino Royale" Columbia Pictures East News

Poszukiwania nowego Jamesa Bonda

Początkowo zakładano, że do roli agenta 007 powróci Pierce Brosnan, który wcielił się w niego w ostatnich czterech produkcjach. Jednak w momencie premiery "Śmierć nadejdzie jutro" irlandzki aktor miał 49 lat. Właśnie wywiązał się z kontraktu, który zakładał występ w czterech filmach i nie miał zamiaru go przedłużać. W lutym 2004 roku Brosnan oficjalnie ogłosił, że żegna się z rolą Bonda. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania jego następcy.

Producenci musieli wybierać spośród ponad 200 zgłoszonych aktorów. Wśród nich znalazło się kilka głośnych nazwisk, m.in. Ewan McGregor, Rupert Friend i Sam Worthington. Bardzo dobrze wypadł Goran Višnjić, chorwacki aktor znany z serialu "Ostry dyżur", który odpadł z wyścigu, ponieważ nie potrafił mówić z wiarygodnym brytyjskim akcentem. Z kolei Karl Urban nie mógł wziąć udziału w zdjęciach próbnych z powodu innych zobowiązań. Świetne wrażenie zrobił Henry Cavill, jednak uznano, że przyszły odtwórca roli Supermana - wtedy zaledwie 22-letni - jest zbyt młody.

Ostatecznie zdecydowano się na Daniela Craiga, urodzonego w 1968 roku Brytyjczyka. Początkowo był on niechętny do pojawienia się na castingu. Uważał, że seria wyczerpała swój potencjał. Jednak po przeczytaniu scenariusza zmienił zdanie. Gdy producentka Barbara Broccoli zadzwoniła przekazać mu wiadomość o angażu, Craig robił akurat zakupy. Po jej usłyszeniu zaraz zaopatrzył się w wódkę i martini.

Bardzo wyczekiwana była także informacja o aktorce mającej wcielić się nową dziewczynę Bonda. Do roli rozważano najgłośniejsze nazwiska Hollywood, w tym Charlize Theron i Angelinę Jolie. Duże szanse na angaż miała też Audrey Tautou, jednak odtwórczyni głównej roli w "Amelii" zrezygnowała i zamiast tego wystąpić w "Kodzie Da Vinci". Ostatecznie zdecydowano się na francuską aktorkę Evę Green. Początkowo nie była ona nastawiona entuzjastycznie do pomysłu zagrania dziewczyny Bonda, jednak na dzień przed castingiem nie mogła spać. Spotkanie odbyło się w Paryżu. Zaraz po nim Green musiała udać się do Nowego Jorku. Już po wylądowaniu otrzymała telefon z prośbą o pojawienie się w Pradze. Tam doszło do zdjęć próbnych. Producenci chcieli przede wszystkim się upewnić, że aktorka potrafi płynnie mówić po angielsku. Pod koniec tygodnia otrzymała rolę Vesper Lynd.

Eva Green w filmie "Casino Royale" Columbia Pictures East News

Niesławna scena mogła skończyć się tragicznie dla Daniela Craiga

Do roli antagonisty, bankiera organizacji przestępczych Le Chiffre'a, zaangażowano znanego francuskiego aktora. Jednak gdy trwały zdjęcia w Pradze, ten musiał nagle zrezygnować. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania jego zastępcy - gdyby nie udało się takowego znaleźć, produkcja mogłaby zostać wstrzymana. Okazało się, że w Pradze przebywa uznany duński aktor Mads Mikkelsen. "To było dziwne" - wspominał. "Mieliśmy spotkanie, potem casting i zaraz byłem gotowy do kręcenia sceny tortur z Danielem".

Wspomniany przez Mikkelsena moment znajduje się w końcowej partii filmu. Podczas niego Le Chiffre torturuje nagiego Bonda, bijąc go grubą liną po wrażliwych miejscach. W czasie zdjęć do niesławnej sceny części intymne Craiga chronił ekran z włókna szklanego. Jednak Mikkelsen dał się ponieść swojej roli i uderzał coraz mocniej. W rezultacie ekran pękł, co dla Craiga mogło skończyć się tragicznie. Po zakończeniu zdjęć odtwórca roli Bonda, nawiązując do szybkiego angażu Mikkelsena, zaczepił go: "Dobra, ja musiałem przejść przez pięć castingów, więc jaki jest twój sekret? Kogo przeleciałeś?".

Mads Mikkelsen w filmie "Casino Royale" Columbia Pictures East News

Daniel Craig w kąpielówkach

Okresowi zdjęć towarzyszyła nieprzyjemna atmosfera ze strony fanów i mediów. Pojawiały się plotki, że Craig nie potrafi prowadzić auta, co miało przysparzać wielu kłopotów na planie. Inne przecieki mówiły, że producenci są zawiedzeni Green i zamierzają ją zwolnić. Tymczasem fani krytykowali Craiga, bo w przeciwieństwie do poprzednich odtwórców roli agenta 007 był on blondynem. Podczas kręcenia scen na Bahamach ekipa filmowa musiała opędzać się od paparazzi, którzy chcieli zrobić zdjęcie jednemu z głównych aktorów w stroju kąpielowym.

Premiera "Casino Royale" odbyła się 14 listopada 2006 roku w Londynie. Film okazał się ogromnym sukcesem kasowym, zarabiając ponad 616 milionów dolarów - najwięcej do czasu "Skyfall" z 2012 roku. Recenzje były bardzo dobre. Chwalono tempo i sceny akcji, scenariusz, a przede wszystkim Craiga w roli Bonda, któremu z powodzeniem udało się uczłowieczyć agenta 007. Aktor powrócił w czterech filmach serii. Ostatni z nich, "Nie czas umierać", wszedł do kin w październiku 2021 roku.

Daniel Craig w filmie "Casino Royale" Columbia Pictures East News



