Kiedy premiera "Ocean's 14"? Fani długo na to czekali

Słynna seria Stevena Soderbergha o świetnie zorganizowanej grupie złodziei, którzy dokonują brawurowych napadów na banki i kasyna, zrobiła furorę na świecie, zarabiając łącznie ponad miliard dolarów. Trzy filmy o tytułowej zgrai pod przewodnictwem Danny'ego Oceana (George Clooney) oraz spin-off, którego główną bohaterką była jego siostra, Debbie (Sandra Bullock) zgromadziły wierne grono fanów, którzy od lat wyczekują wieści o planowanej kontynuacji oryginalnej trylogii.

Oprócz wciągających fabuł i pełnego napięcia tempa akcji, widzów przyciągała w końcu do kin doborowa obsada - serii wystąpiły bowiem takie gwiazdy, jak Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia, Matt Damon, Vincent Cassel czy Casey Affleck.

Powstanie nowego filmu zapowiedziano już kilka lat temu. W 2021 roku wcielający się w postać Bashera Don Cheadle poinformował, że pierwsze rozmowy o kontynuacji miały miejsce tuż po premierze "Ocean's Thirteen" w 2007 roku, jednak wówczas prace nad filmem wstrzymała śmierć jednego z aktorów, Berniego Maca.

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Temat ponownie pojawił się w 2025 roku. Wówczas ogłoszono, że za kamerą widowiska stanie twórca "Kaskadera" David Leitch. Zdjęcia do "Ocean's Fourteen" miały rozpocząć się już w 2026 roku, jednak na drodze stanęła pewna przeszkoda. Twórcy mieli bowiem problem ze skompletowaniem gwiazdorskiej obsady.

Leitch zapewnia, że scenariusz filmu jest "naprawdę świetny". Teraz wystarczy jedynie zgrać terminowo głównych aktorów, by prace na planie mogły rozpocząć się pełną parą.

"Myślę, że największym problemem zawsze było zebranie ich wszystkich w jednym miejscu, a na drodze niezmiennie stoją ich harmonogramy" - powiedział w rozmowie z People.

"Jest wokół tego sporo ekscytacji, a George [Clooney] i Grant [Heslov - producent, red.] wykonali przy scenariuszu świetną robotę. Jesteśmy zmotywowani, żeby doprowadzić ten projekt do końca" - przyznał.

Zapowiedziany "Ocean's 14" będzie pierwszym filmem z serii po dłuższej przerwie. Ostatnio w 2018 roku na ekrany kin trafił "Ocean's Eight", w którym główne role odegrały m.in. Sandra Bullock, Cate Blanchett i Anne Hathaway.

Jakiś czas temu Warner Bros. potwierdziło również prace nad prequelem "Ocean's Eleven", w którym w roli rodziców Danny'ego wystąpią Bradley Cooper i Margot Robbie.



