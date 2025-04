"Książę w Nowym Jorku 2": legendarna komedia z Eddiem Murphym

"Książę w Nowym Jorku 2" to kontynuacja kultowej komedii z 1988 roku. Film wyreżyserował Craig Brewer, a scenariusz napisali Kenya Barris, Barry W. Blaustein i David Sheffield.

W królestwie Zamunda rozpoczęło się wielkie świętowanie, bo minęły trzy dekady od ślubu księcia Akeema (Eddie Murphy) i Lisy McDowell (Shari Headley). Po śmierci króla Jaffe Joffera (James Earl Jones) zgodnie z tradycją, tron może objąć tylko mężczyzna, a Akeem ma trzy córki. Dowiaduje się, że podczas pobytu w Nowym Jorku 30 lat wcześniej spłodził syna, Lavelle'a (Jermaine Fowler). Wyrusza z wiernym towarzyszem Semmim (Arsenio Hall) do USA, by odnaleźć potomka i przygotować go do roli następcy tronu.

Film "Książę w Nowym Jorku 2" otrzymał nominację do Oscara - w kategorii najlepsza charakteryzacja.

"Książę w Nowym Jorku 2" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Książę w Nowym Jorku 2" będzie emitowany na antenie Polsatu:

Środa, 30 kwietnia 2025 r. o godz. 20:10;

Niedziela, 4 maja 2025 r. o godz. 22:55.