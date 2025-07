"Mój chłopak się żeni": kultowa komedia romantyczna z Julią Roberts. O czym opowiadał film?

Julianne Potter (Julia Roberts) i Michael O'Neal (Dermot Mulroney) przez pewien czas byli parą. Ich związek nie był udany, mimo to jednak pozostali najlepszymi przyjaciółmi. Obiecali sobie, że jeżeli do 28 urodzin nie znajdą miłości, wezmą ślub. Niedługo przed ustalonym terminem mężczyzna dzwoni do Julianne, by poinformować, że za kilka dni się żeni. Kobieta nie chce pogodzić się z tą informacją; zdaje sobie sprawę, że coś czuje do Michaela. Choć wybranka ukochanego okazuje się dobrą i wrażliwą partnerką, kobieta egoistycznie postanawia nie dopuścić do zawarcia małżeństwa.

Film w reżyserii P.J. Hogana zarobił globalnie ponad 299 milionów dolarów i do dziś zajmuje mocną pozycję wśród najpopularniejszych komedii romantycznych. Tytuł był nominowany do trzech Złotych Globów.

Powstanie druga część filmu "Mój chłopak się żeni". Co już wiemy?

Kontynuacja filmu jest w początkowej fazie produkcji. Studio Sony Pictures nawiązało już współpracę z Celine Song, autorką filmów "Materialiści" i "Poprzednie życie". Na ten moment wiemy, że odpowie za napisanie scenariusza. Wciąż jednak nie ma pewności, kto obejmie stanowisko reżysera.



Rozmowy na temat sequela w mediach rozpoczęła wypowiedź aktora Dermota Mulroneya, który zagrał u boku Roberts. W wywiadzie dla New York Post mężczyzna zasugerował, że "mówi się o sequelu":

"Nie wiem nic na ten temat. Ostatnio słyszałem tylko, że prawnicy zaczęli prowadzić negocjacje".

