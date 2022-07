Ciąg dalszy kłopotów Ezry Millera. Ostatnim czasy o aktorze znanym z takich produkcji, jak "Musimy porozmawiać o Kevinie" czy seria "Fantastyczne zwierzęta", głośno jest nie ze względu na kolejne zawodowe osiągnięcia, lecz coraz poważniejsze problemy z prawem. Wiosną Miller został dwukrotnie aresztowany na Hawajach za włamanie, kradzież dokumentów i pobicie. Wkrótce potem okazało się, że wybryki te stanowiły jedynie preludium do znacznie bardziej niepokojących zarzutów wysuwanych pod jego adresem.

Na początku czerwca media donosiły, że rodzice nastoletniej aktywistki Tokaty Iron Eyes pozwali aktora oskarżając go o uwodzenie i demoralizację ich córki. Aktor miał do tego stopnia omamić dziewczynkę, iż postanowiła uciec z domu i zamieszkać z nim w jego posiadłości w Vermont.

Reklama

"Miller przejął nad nią kontrolę, stosując techniki manipulacyjne podobne do tych, które wykorzystują sekty" – można przeczytać w pozwie.

Lista zarzutów względem gwiazdora sukcesywnie się wydłuża. Magazyn "Rolling Stone" informował niedawno, że Miller przetrzymuje na swojej farmie trójkę hawajskich dzieci i ich matkę. Ojciec maluchów, spośród których najstarszy ma pięć lat, przyznał w rozmowie z pismem, że boi się o ich bezpieczeństwo, gdyż na terenie posesji znajduje się "znacząca ilość marihuany i broni palnej".

"Przechodzę przez piekło. Mam przeczucie, że wkrótce stanie się coś złego. Chce odzyskać swoje dzieci, które są dla mnie całym pieprzonym światem" – wyznał.

Ezra Miller: Nowe oskarżenia

Światło dzienne ujrzała tymczasem relacja pragnącej zachować anonimowość Niemki, z którą Miller przez dwa lata utrzymywał bliską relację. Jak wspomina w rozmowie z "Variety" kobieta występująca w tekście pod pseudonimem "Nadia", pewnej lutowej nocy aktor odwiedził ją w jej domu w Berlinie. Choć początkowo spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy gospodyni poprosiła swojego gościa o to, by nie palił w mieszkaniu.

"Nagle zrobił się strasznie agresywny. Kilkadziesiąt razy prosiłam, żeby wyszedł. Bezskutecznie. Zaczął mnie obrażać, wyzywać od transfobicznych ścierw i nazistek. Chodził po mieszkaniu, wszystkiego dotykał, rozrzucał moje rzeczy, rozkładał liście tytoniu na podłodze. Mówił, że jest twórcą planet, a tytoń jest święty. Trwało to do rana, wywołując u mnie ogromny stres i niepokój. To było obrzydliwe i potwornie nachalne" – wspomina "Nadia".

Raport "Variety" obejmuje również relację kobiety, którą Miller zaatakował w jednym z barów podczas swojego pobytu na Islandii w 2020 roku. Do sieci wyciekł wówczas filmik, na którym widać, jak gwiazdor ją dusi. Choć o incydencie tym media donosiły przed dwoma laty, ofiara aktora po raz pierwszy zabrała głos. Jak ujawniła, gdy podeszła do Millera, odbyli krótką, przyjazną rozmowę, jednak chwilę później całkowicie zmienił nastawienie i… wyzwał ją na pojedynek. Następnie chwycił kobietę za szyję i zaczął dusić.

"Początkowo myślałam, że żartuje. Po chwili zrozumiałam, że znalazłam się w niebezpieczeństwie" – wyznała.

Słowa te potwierdza Carlos Reynir, barman pracujący wtedy w pubie Priki? Kaffihús.

"Często tu przychodził. Zawsze były z nim problemy" – wspomina.

Zobacz też:

"Blonde": Film o Marilyn Monroe już wzbudza kontrowersje

Wanda Maximoff dostanie swój film w MCU? Pierwsze informacje

Dakota Johnson oskarża Alfreda Hitchcocka. Chodzi o jej babcię