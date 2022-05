Eva Mendes , która zwykle stroni od prasy i medialnego zgiełku, niedawno pojawiła się w programie "The View", gdzie opowiadała o swoich biznesowych przedsięwzięciach. Jednak Whoopi Goldberg , która jest jedną z prowadzących program, bardziej interesowało to, czy Mendes zamierza jeszcze powrócić do aktorstwa i zakończyć trwającą już osiem lat przerwę. Aktorka przyznała, że chętnie wróciłaby do grania, jednak lista projektów, w których mogłaby wziąć udział jest krótka. Szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę jej wymagania.

Eva Mendes wróci do aktorstwa? Stawia warunki

"Przed urodzeniem dzieci, cóż, zgadzałam się na wiele ról, traktowałam je jako fajne projekty i przedsięwzięcia. Dziś na pewno nie podjęłabym się udziału w produkcjach, które epatują przemocą, seksem, zatem ta lista jest krótka" - przyznała gwiazda. Z nieskrywaną tęsknotą w głosie przyznała, że ma jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś widzowie ponownie zobaczą ją na ekranie.

Z zawodową radą, i rozwiązaniem tego scenicznego dylematu, pospieszyła jej koleżanka po fachu, sugerując, że Mendes powinna grać w produkcjach Disneya. Pomysł Goldberg bardzo spodobał się aktorce, która teraz widzi się jedynie w miłych, subtelnych i przyjaznych dla oka produkcjach.

