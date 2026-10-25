Etiuda&Anima 2026: sześć dni projekcji filmowych, spotkań i warsztatów z twórcami

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima jest wydarzeniem konfrontującym prace studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji autorskiej - zarówno profesjonalistów, studentów, jak i realizatorów niezależnych.

Tegoroczny festiwal otworzy pokaz filmu, który swoją międzynarodową premierę miał na festiwalu w Wenecji. "Moonfish" w reż. Daniela Zvereffa, z Lucy Liu i Morganem Spectorem udzielającym głosów bohaterom, to animacja o samotności, pracy, presji i próbie zachowania kontaktu z rzeczywistością w sytuacji, w której coraz trudniej znaleźć jakikolwiek punkt oparcia.

"Moonfish" powstał w ramach programu Biennale College Cinema i jest pierwszym w historii programu pełnometrażowym filmem animowanym zakwalifikowanym do produkcji.

Etiuda&Anima: trzy konkursy

Sercem festiwalu pozostają trzy konkursy. Etiuda to międzynarodowy konkurs etiud studenckich ze szkół filmowych i artystycznych z całego świata. Anima prezentuje najciekawsze współczesne krótkie animacje - profesjonalne, studenckie i niezależne, od tradycyjnych technik po eksperymenty formalne i nowe technologie.

W 2026 roku powraca także, organizowany w cyklu biennale, konkurs Anima.pl, poświęcony polskiej animacji profesjonalnej, niezależnej i studenckiej.

Filmy oceniać będą międzynarodowe i polskie składy jurorskie, a także jury studenckie i festiwalowa publiczność.

Specjalny Złoty Dinozaur, masterclassy i autoportrety twórców animacji

Tegorocznym laureatem Specjalnego Złotego Dinozaura będzie Ülo Pikkov - estoński animator, reżyser i pedagog. Zaplanowano projekcje filmów artysty, produkcje jego studentów, spotkanie z laureatem, a także tradycyjną festiwalową "dziesiątkę", czyli zestaw dziesięciu najciekawszych estońskich animacji przygotowany przez Pikkova.

W programie nie zabraknie spotkań i masterclassów z uznanymi twórcami animacji i filmu. Publiczność będzie mogła spotkać się m.in. z Tomaszem Bagińskim, nominowanym do Oscara za "Katedrę", Ilze Burkovską Jacobsen, Piotrem Dumałą oraz Vladimirem Leschiovem, łotewskim animatorem i autorem plakatu tegorocznej edycji festiwalu.

W ramach cyklu "Autoportrety Twórców Animacji" publiczność spotka się z artystami reprezentującymi różne pokolenia i sposoby myślenia o animacji.

Jedną z bohaterek tegorocznej edycji będzie Marta Pajek, której spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa jej rysunków i kadrów. Drugim bohaterem cyklu będzie Péter Vácz, węgierski reżyser i animator, laureat Srebrnego Jabberwockiego w 2025 roku.

Etiuda&Anima 2026: Warsztaty z Martą Pejek / fot. materiały festiwalu materiały prasowe

Pożegnania: Marjane Satrapi i Bogusław Zmudziński

W ramach cyklu "Pożegnania" festiwal przypomni twórczość i dorobek osób, które zapisały się w historii kina i kultury filmowej.

Jedną z nich będzie Marjane Satrapi, irańsko-francuska autorka komiksów, reżyserka filmów animowanych i autorka książek dla dzieci.

W tym roku wspominamy również zmarłego w lipcu tego roku Bogusława Zmudzińskiego, filmoznawcę, akademika, krytyka, założyciela Festiwalu Etiuda&Anima oraz jego dyrektora artystycznego.

Wydarzenia specjalne, pozakonkursowe projekcje

Program filmowy 33. MFF Etiuda&Anima to nie tylko konkursy. Wśród pozakonkursowych projekcji znalazły się również pełnometrażowe filmy animowane i o animacji, m.in. "Moja ulubiona wojna" Ilze Burkovskiej-Jacobsen, "Zapaleńcy. Historia polskiego filmu animowanego" w reżyserii Marcina Giżyckiego, Jacka Knoppa i Michała Mroza oraz "Syn suki" w reżyserii Ériki Maradony, Otto Guerry, Sávio Leite i Tani Anayi.

Wśród wydarzeń specjalnych znalazły się również dwa pokazy animowanych horrorów "Cukierek albo psikus". Zestawy zostały przygotowane przez Daniela Šuljića, wieloletniego dyrektora artystycznego Animafestu w Zagrzebiu.

Z kolei "Zielona Etiuda&Anima" to specjalnie wyselekcjonowany blok etiud i animacji podejmujących temat relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym oraz wzajemnego wpływu kultury, natury i technologii.

W programie znajdą się również specjalne pokazy z audiodeskrypcją, przygotowane z myślą o osobach niedowidzących.

Na najmłodszych i nieco starszych widzów czeka "Anima dzieciom" - program obejmujący zarówno filmy krótko-, jak i pełnometrażowe, przygotowany z myślą o różnych grupach wiekowych.

W programie m.in. "Mała Amelia", otwiera się w nowym oknie w reżyserii Maïlys Vallade i Liane-Cho Han, "Zizzi i serce dżungli / Born in the Jungle" Edmunda Jansonsa oraz "Lucy Lost" Oliviera Clerta. Pokazom będą towarzyszyć wprowadzenia do filmów, rozmowy z edukatorami oraz spotkania z twórcami.

Dwie gale, jedno święto animacji

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się ceremonia wręczenia europejskich nagród w dziedzinie animacji, The Emile Awards.

Szczególnym wydarzeniem będzie uhonorowanie Witolda Giersza nagrodą Lotte Reiniger Achievement Award za całokształt pracy twórczej.

Po raz kolejny odbędzie się również gala wręczenia nagród branżowych Sekcji Animacji Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wyróżniających najlepsze polskie filmy i twórców animacji 2025 roku.

Creative Lab E&A: przestrzeń rozwoju i wymiany doświadczeń

Creative Lab E&A to program branżowy skierowany do twórców animacji, studentów i absolwentów szkół artystycznych oraz filmowych.

W ramach Talent Market odbędą się prezentacje polskich i europejskich studiów animacji oraz spotkania one-on-one. Program obejmie również Case Studies, a także warsztaty i spotkania poświęcone kolejnym etapom powstawania filmu animowanego.

Program uzupełnią panele dyskusyjne poświęcone realizacji festiwali animacji w Europie oraz roli koprodukcji w produkcji krótkometrażowych filmów animowanych.

W ramach programu branżowego odbędą się także wystawy, w tym wystawa prac Marty Pajek oraz prezentacja prac VR przygotowana przez Wydział Sztuki UKEN.

33. edycja Etiuda&Anima

Festiwal zakończy gala wręczenia nagród oraz projekcja wybranych nagrodzonych filmów. W sobotę, 31 października, podczas trzech pełnych seansów publiczność będzie mogła zobaczyć wszystkie nagrodzone produkcje.

33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima odbędzie się w dniach 26-31 października w Krakowie. Szczegółowy program na stronie festiwalu.