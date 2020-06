Erotyczny trójkąt Amber Heard?

Ostatni czas nie był najlepszy dla słynnego miliardera Elona Muska, który jeszcze niedawno był na ustach całego świata z powodu narodzin dziecka. Teraz jednak zamiast pytań o to, dlaczego wybrał dla synka dziwaczne imię, nusiał odpowiedzieć na zarzut, że był zaangażowany w romans z Amber Heard zanim ta rozwiodła się z Johnnym Deppem.

Z kim Amber Heard przyprawiałą rogi Johnny'emu Deppowi? /BG017/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Sensacyjne doniesienie na temat relacji łączącej aktorkę i miliardera to pokłosie trwającego procesu pomiędzy News Group Newspapers a Johnnym Deppem. Aktor pozwał wydawcę gazety "The Sun" za to, że w jednym z tekstów nazwano go "żonobijcą".



Reklama

Depp i Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.



W czwartek, 18 czerwca, odbyła się kolejna rozprawa w tym procesie. Jeden z przesłuchiwanych świadków zeznał, że Amber Heard tkwiła w seksualnym trójkącie, zanim rozwiodła się z mężem. Aktorka miała umawiać się na erotyczne randki ze swoją koleżanką Carą Delevigne i Elonem Muskiem, który po rozwodzie został jej oficjalnym chłopakiem.



Amber Heard uwodzi Hollywood 1 / 10 Blond włosy, niepokojące spojrzenie niebieskich oczu i zmysłowe, długie nogi. Boski wygląd plus aktorski talent i spora doza szczęścia uczyniły z Amber Heard idealną kandydatkę na nową gwiazdę Hollywood, którą coraz bardziej interesują się producenci. W piątek, 22 kwietnia, aktorka obchodziła 30. urodziny. Źródło: Getty Images Autor: John Shearer udostępnij

Miliarder odpiera jednak te zarzuty. "Cara i ja jesteśmy przyjaciółmi, ale nigdy nie łączyły nas intymne kontakty" - stwierdził Musk w wypowiedzi dla "Page Six". Powiedział też, że nie romansował z Heard, gdy ta była jeszcze żoną Deppa. "Amber i ja zaczęliśmy się spotykać miesiąc po jej rozwodzie. W trakcie jej małżeństwa nie znalazłem się nawet w jej pobliżu" - zapewnił.



Miliarder miał też kilka rad dla wszystkich osób zaangażowanych w tę sprawę. "Pomijając ten proces, zalecałbym wszystkim zainteresowanym, żeby zakopali topór wojenny i ruszyli dalej. Życie jest za krótkie, żeby rozgrzebywać złe rzeczy. Kiedy to wszystko się skończy, nikt nie powie, że chciałby, aby rozprawy nadal się toczyły" - stwierdził.



Oprócz procesem wytoczonego News Group Newspapers, Johnny Depp pozwał również byłą żonę o zniesławienie.