Epickie widowisko zmierza na streaming. Tam może odnieść wyczekiwany sukces

"Mortal Kombat II": druga część filmowej bijatyki

"Mortal Kombat II", kontynuacja filmu z 2021 roku, zadebiutowała w kinach na początku maja br. Była kolejną próbą przeniesienia popularnej gry komputerowej na duży ekran. W latach 90. ubiegłego wieku nakręcone zostały dwie części filmów na podstawie popularnej serii. c

W najnowszej odsłonie, bardzo ciepło przyjętej przez fanów gier, do obsady dołączył Karl Urban. Aktor wcielił się w uwielbianą przez fanów franczyzy postać Johnny'ego Cage'a, byłego gwiazdora, który zostaje wciągnięty do innego świata, gdzie musi stoczyć pojedynki z bezlitosnymi przeciwnikami.





W produkcji wystąpili również Lewis Tan, Adeline Rudolph, Jessic McNamee, Tati Gabrielle, Ludi Kin.

"Mortal Kombat II": słabsze wyniki w kinach

"Mortal Kombat II" zarobił 129,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 80 mln dolarów, co okazało się niewystarczające, a realizacja trzeciej części stanęła pod znakiem zapytania. Jak powiedział reżyser, Simon McQuoid, "poczekamy, zobaczymy".

"Mortal Kombat II": film zmierza na HBO Max

Film może osiągnąć jednak sukces na platformach streamingowych. W Polsce "Mortal Kombat II" zadebiutuje 24 lipca w HBO Max.

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