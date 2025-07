"Ne Zha 2. W krainie potworów": najbardziej kasowa animacja wszech czasów. O czym opowiada?

Ne Zha to imię magicznego chłopca wychowanego przez ludzi. Chłopiec zawiera niełatwy sojusz z księciem Ao Bingiem (Księciem Smoków), w epickiej bitwie o ochronę swoich rodów. W następstwie tych wydarzeń ich życie i świat zacznie balansować na krawędzi zniszczenia. Ne Zha wyruszy w niebezpieczną wyprawę, aby zdobyć eliksir, który przywróci Ao Bingowi zdrowie. Podczas tej podróży odkryje spisek, który miał wywołać wojnę między dobrem a złem. Aby chronić to, co jest mu drogie i bliskie sercu, będzie musiał przeciwstawić się siłom większym od niego.

Film oparty został na chińskiej mitologii, a nad jego powstawaniem czuwał zespół 4000 animatorów. Tworzona przez pięć lat produkcja jest obecnie najbardziej kasową animacją na świecie, wyprzedzając m.in. hit "W głowie się nie mieści 2". Reżyser Jiao Zi ambitnie podszedł do warstwy wizualnej; jego dzieło jest znaczącym krokiem naprzód pod względem skali i efektów.

"Ne Zha 2. W krainie potworów": kiedy premiera w polskich kinach?

Widzowie w Polsce będą mogli zobaczyć tę przełomową animację już 29 sierpnia.

