Postapokaliptyczne widowisko science fiction z uniwersum "Terminatora". Czwarta część kultowej serii ukazuje brutalną wojnę ludzkości z maszynami rządzonymi przez Skynet. Już dziś w nocy Polacy zobaczą w telewizji.

"Terminator: Ocalenie": widowiskowe kino sci-fi

Akcja filmu "Terminator: Ocalenie" rozgrywa się w 2018 roku, wiele lat po Dniu Sądu, który doprowadził do zagłady cywilizacji. Świat został zniszczony przez sztuczną inteligencję Skynet, a nieliczni ocaleni prowadzą desperacką walkę o przetrwanie.

W centrum wydarzeń znajduje się John Connor (Christian Bale), przyszły przywódca ruchu oporu, który staje się symbolem nadziei dla ludzkości. Równolegle poznajemy Marcusa Wrighta (Sam Worthington). Mężczyzna budzi się w przyszłości i odkrywa szokującą prawdę o własnym ciele. Losy obu bohaterów splatają się, gdy Skynet przygotowuje pułapkę mającą doprowadzić do ostatecznego zniszczenia ruchu oporu.

W obsadzie znaleźli się również Anton Yelchin, Bryce Dallas Howard, Moon Bloodgood oraz Helena Bonham Carter. Reżyserem filmu jest McG.

Budżet produkcji wyniósł około 200 milionów dolarów, a wpływy kinowe przekroczyły 370 milionów dolarów. To również jedyna część głównej sagi, w której Arnold Schwarzenegger nie pojawia się fizycznie. Jego młodsza wersja T-800 została stworzona cyfrowo.

"Terminator: Ocalenie" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Terminator: Ocalenie" zostanie wyemitowany dzisiaj, 25 czerwca, o godz. 23:05 na antenie TV4 (Czwórka).