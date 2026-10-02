Dzisiaj w telewizji pełen zwrotów akcji film z Bradem Pittem w roli głównej. "Bullet Train" to epickie widowisko, w którym czarny humor miesza się z kryminalną intrygą, a pozornie proste zlecenie szybko zamienia się w walkę o przetrwanie.

"Bullet Train": epickie widowisko wciska w fotel

W filmie "Bullet Train" Brad Pitt wciela się w postać pechowego bohatera o pseudonimie "Ladybug". Po serii niefortunnych zleceń, Ladybug pragnie jedynie spokojnie wykonywać swoją pracę. Jednak los rzuca mu wyzwanie, gdy jego najnowsza misja na pokładzie najszybszego pociągu świata stawia go w bezpośrednim starciu z groźnymi przeciwnikami z różnych zakątków globu. Każdy z nich ma własne, często sprzeczne cele, co sprawia, że pociąg staje się areną zaciętej rywalizacji. Ladybug musi wykorzystać całą swoją spryt i doświadczenie, aby znaleźć sposób na bezpieczne opuszczenie pociągu pełnego zagrożeń.

Obok Brada Pitta w filmie występują także między innymi Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Sandra Bullock, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada i Bad Bunny. Za reżyserię odpowiada David Leitch. Produkcja odniosła sukces komercyjny, zarabiając na całym świecie około 239 mln dolarów przy budżecie wynoszącym niespełna 86 mln dolarów.

"Bullet Train" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Bullet Train" zostanie dzisiaj, 2 października, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21:00.