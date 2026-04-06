Milly Alcock: "Ród smoka" przyniósł jej sławę

Kiedy Milly Alcock zaczynała grywać w telewizyjnych produkcjach w rodzimej Australii, nie przypuszczała, że dzięki jednej roli zmieni się życie.

Jak mówiła na łamach magazynu Stellar, przed angażem w pierwszym sezonie "Rodu smoka", prequela "Gry o tron", mieszkała na strychu w domu rodziców, a pomiędzy castingami pracowała na zmywaku. Była jednak niesamowicie zdeterminowana, a jej upór w końcu przyniósł efekty. W zeszłym roku zagrała w serialu "Syreny", a już w czerwcu zobaczymy ją w widowisku "Supergirl".

"Supergirl": ten film należy do Alcock. Twórcy pełni uznania

W nowym materiale zza kulis zobaczymy nowe sceny z filmu oraz usłyszymy wypowiedzi twórców. James Gunn opowiada o tym, co wyróżnia Klarę, oraz odróżnia ją od jej kuzyna, Clarka Kenta.

"Supergirl napędza ból" - mówi Milly Alcock. "Widzowie myślą, że dostaną dodatek do Supermana, a tymczasem Supergirl będzie wymiatać".

Gunn i reżyser filmu, Craig Gillespie, są pełni uznania dla Alcock, stwierdzając, że nie wyobrażają sobie tej produkcji bez udziału tej właśnie aktorki. Materiał możecie zobaczyć tutaj.

"Supergirl": o czym opowiada film?

Milly Alcock debiutowała jako Supergirl w epizodzie w finale "Supermana" Jamesa Gunna. Jej bohaterka jest kuzynką superbohatera, która została także uratowana z katastrofy planety Krypton. Jednak jej kapsuła ratunkowa trafiła na Ziemię później, przez co jej młodszy krewny zdążył ją przerosnąć.

W "Supergirl" Kara Zor-El wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wplątuje się w kosmiczną drakę, podczas której skonfrontuje się ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami.

"Supergirl": kiedy premiera?

Film ma zadebiutować na ekranach kin 26 czerwca 2026 roku.

