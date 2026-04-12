"Interstellar": epickie widowisko

"Interstellar" to epicki film science fiction w reżyserii Christophera Nolana, który zadebiutował w 2014 roku. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdy Ziemia staje w obliczu ekologicznej katastrofy i kurczących się zasobów naturalnych.

W tej krytycznej sytuacji zespół astronautów, prowadzony przez byłego pilota NASA Coopera, wyrusza w misję przez nowo odkryty tunel czasoprzestrzenny, aby znaleźć nowy dom dla ludzkości. Film bada tematy takie jak miłość, poświęcenie i nieuniknione przeznaczenie.

"Interstellar": reżyserem filmu mógł być Steven Spielberg

Jak się okazuje, za kamerą widowiska mógł stanąć... Steven Spielberg. Reżyser pracował nad projektem przez rok, zanim ten trafił w ręce Christophera Nolana. O swoim doświadczeniu z "Interstellarem" Spielberg opowiedział niedawno w rozmowie z magazynem Empire.

"Pracowałem nad 'Interstellar' przez rok. Byłem zafascynowany tym tematem. Spędziłem wiele czasu w Jet Propulsion Laboratory [centrum badawcze NASA - przyp. red.] W Pasadenie, w Kalifrornii, rozmawiając z naukowcami (...) Zatrudniłem brata Chrisa, Jonathana, żeby napisał pierwszą i drugą wersję scenariusza, ale nie kliknęło. Jonah właściwie powiedział mi: 'jeżeli nadejdzie taka chwila, że zdecydujesz się nie krecić tego filmu, powiem ci kto go przejmie. Już mnie właściwie o to pyta - to mój brat Chris" - mówił Spielberg.

I przyznał rację młodszemu Nolanowi,

"Chris od razu podjął się tematu, właściwie na następny dzień. 'Interstellar' jest o wiele lepszym filmem, bo znalazł się w rękach Chrisa Nolana, niż gdyby trafił do mnie".

Tymczasem 12 czerwca, niecały miesiąc przed debiutującą w lipcu "Odyseją " Nolana, do kin trafi najnowszy film Spielberga zatytułowany "Disclosure Day".

Oficjalny opis produkcji brzmi: "Gdybyście się dowiedzieli, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś wam to pokazał, udowodnił, czy to by was przeraziło? Tego lata prawda należy do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do... 'Disclosure Day'".

