Epickie widowisko legendarnego reżysera. Krytycy chwalili, widzowie płakali
W "Czasie wojny" Steven Spielberg przedstawia niezwykłą opowieść o koniu i jego opiekunie. Film zachwyca przepięknymi zdjęciami, poruszającą muzyką oraz znakomitą obsadą, i przede wszystkim na długo zapada w pamięć. Dzisiaj wieczorem zostanie wyemitowany w telewizji.
Już dziś na emisji dramat wojenny, nominowany sześciokrotnie do nagrody Oscara. Legendarny reżyser Steven Spielberg przedstawia kolejną epicką przygodę. "Czas wojny" to opowieść o wyjątkowej lojalności, nadziei oraz wytrwałości. Rodzina Narracottów prowadzi farmę w Devon. Ojciec Ted kupuje pięknego konia Joeya, który nie nadaje się jednak do pracy w gospodarstwie. Bardzo się z nim zaprzyjaźnia syn Narracottów, Albert. Wybucha I wojna światowa. Gdy rumak zostaje sprzedany armii, poznajemy jego dramatyczne, zmienne losy podczas wojennej zawieruchy. Tymczasem chłopak, choć nieletni, zaciąga się do wojska, mając nadzieję odnaleźć swego najwierniejszego przyjaciela.
W rolach głównych wystąpili: Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, Benedict Cumberbatch. Na ekranie partnerują im: Niels Arestrup, David Thewlis, Tom Hiddleston, Celine Buckens, Toby Kebbell, Patrick Kennedy, Matt Milne, David Kross i inni.
Film został dobrze przyjęty przez krytyków za realizację, muzykę i zdjęcia, choć część recenzentów zarzucała mu sentymentalizm. Otrzymał aż sześć nominacji do Oscara, m.in. w kategoriach: najlepszy film, najlepsza muzyka filmowa, najlepsze zdjęcia, najlepsza scenografia. Niestety nie wygrał w żadnej z nich, ale ugruntował pozycję Spielberga jako mistrza kina historycznego.
Film "Czas wojny" zostanie dzisiaj, 26 grudnia, wyemitowany w Czwórce TV4 o godz. 20:00.
