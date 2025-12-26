"Czas wojny": najsłynniejszy film o koniu w historii

Już dziś na emisji dramat wojenny, nominowany sześciokrotnie do nagrody Oscara. Legendarny reżyser Steven Spielberg przedstawia kolejną epicką przygodę. "Czas wojny" to opowieść o wyjątkowej lojalności, nadziei oraz wytrwałości. Rodzina Narracottów prowadzi farmę w Devon. Ojciec Ted kupuje pięknego konia Joeya, który nie nadaje się jednak do pracy w gospodarstwie. Bardzo się z nim zaprzyjaźnia syn Narracottów, Albert. Wybucha I wojna światowa. Gdy rumak zostaje sprzedany armii, poznajemy jego dramatyczne, zmienne losy podczas wojennej zawieruchy. Tymczasem chłopak, choć nieletni, zaciąga się do wojska, mając nadzieję odnaleźć swego najwierniejszego przyjaciela.

W rolach głównych wystąpili: Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson , Benedict Cumberbatch. Na ekranie partnerują im: Niels Arestrup, David Thewlis, Tom Hiddleston, Celine Buckens, Toby Kebbell, Patrick Kennedy, Matt Milne, David Kross i inni.

Film został dobrze przyjęty przez krytyków za realizację, muzykę i zdjęcia, choć część recenzentów zarzucała mu sentymentalizm. Otrzymał aż sześć nominacji do Oscara, m.in. w kategoriach: najlepszy film, najlepsza muzyka filmowa, najlepsze zdjęcia, najlepsza scenografia. Niestety nie wygrał w żadnej z nich, ale ugruntował pozycję Spielberga jako mistrza kina historycznego.

"Czas wojny" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Czas wojny" zostanie dzisiaj, 26 grudnia, wyemitowany w Czwórce TV4 o godz. 20:00.

