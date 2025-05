Epickie widowisko, które kosztowało fortunę. Wszyscy dzisiaj przełączą na Polsat

"Pacific Rim: Rebelia": o czym jest film?

Globalny konflikt między pozaziemskimi potworami masowej zagłady a sterowanymi przez człowieka supermaszynami zbudowanymi, by je unicestwić, nadciąga i zagraża cywilizacji ludzi w filmie "Pacific Rim: Rebelia" . To kontynuacja "Pacific Rim" z 2013 roku. Reżyserem tej części jest Steven S. DeKnight, dla którego był to debiut w pełnometrażowym filmie fabularnym.

Zbuntowany Jake Pentecost (John Boyega) to niegdyś obiecujący pilot Jaegera, którego legendarny ojciec oddał życie, aby zapewnić ludzkości zwycięstwo nad potwornym Kaiju. Ale Jake porzucił szkolenie, aby zejść do przestępczego podziemia - zarabia na życie kradnąc i sprzedając części Jaegera na czarnym rynku w okolicach Los Angeles. Kiedy jednak w megamieście pojawia się jeszcze bardziej niebezpieczne zagrożenie z kosmosu, otrzymuje on ostatnią szansę od przybranej siostry Mako Mori (Rinko Kikuchi), by stawić czoła spuściźnie po ojcu i przewodzić nowemu pokoleniu śmiałych pilotów, którzy dorastali w cieniu wojny. Jake jako instruktor poprowadzi nową generację pilotów Jaegerów, w tym rywala Nate’a Lamberta (Scott Eastwood) i piętnastoletnią entuzjastkę Jaegerów, Amarę Namani (Cailee Spaeny), przeciwko nowemu zagrożeniu z Kaiju. Szukając sprawiedliwości dla poległych, ich jedyną nadzieją jest zjednoczenie się w globalnym powstaniu przeciwko siłom zagłady.

Budżet filmu sięgnął prawie 180 milionów dolarów, a globalne przychody osiągnęły około 290 miliona dolarów.

"Pacific Rim: Rebelia" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Pacific Rim: Rebelia" zostanie wyemitowany dzisiaj, 2 maja, o godz. 22.05 w Polsacie.

