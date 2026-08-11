"Niezniszczalni 3": kolejna odsłona kultowej serii

"Niezniszczalni 3" to kolejna część przebojowej serii. Podczas kolejnej, z pozoru rutynowej akcji, Barney Ross (Sylvester Stallone) i jego ekipa trafiają na starego przyjaciela, Stonebanksa (Mel Gibson), który zszedł na złą drogę.

Conrad Stonebanks to obecnie jeden z największych na świecie handlarzy bronią. Zanim przeszedł na ciemną stronę mocy, był jednym z tych, którzy powołali do życia Niezniszczalnych - kierującą się własnym kodeksem honorowym grupę najlepszych na świecie żołnierzy do wynajęcia. Czy drużynie Rossa uda się przechytrzyć dawnego kompana, znającego na wylot ich metody działania? W realizacji misji wesprze ich kolejna generacja najemników - młodszych gwiazd kina akcji, wśród którym prym wiedzie Jason Statham jako Lee Christmas. Wszyscy chcą wyrównania rachunków!

Za kamerą stanął Patrick Hughes, a scenariusz napisali m.in. Sylvester Stallone, Creighton Rothenberger i Katrin Benedikt. Film jest kolejną porcją nostalgicznego kina akcji, w którym najważniejsze są widowiskowe starcia, charyzmatyczne gwiazdy i duża dawka adrenaliny.

"Niezniszczalni 3" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Niezniszczalni 3" zostanie dzisiaj, 11 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:00.