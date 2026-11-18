"Diuna 3": co czeka nas w finale serii o Arrakis?

Choć w ostatnim czasie nazwisko o Denisie Villeneuve'ie mówiło się przede wszystkim w kontekście nowego filmu o Jamesie Bondzie, nie zapominajmy, że już 18 grudnia do kin wejdzie jedno z największych popkulturowych widowisk ostatnich lat, czyli finałowa część "Diuny". Ekranizacja historii Paula Atrydy rozbudziła w widzach miłość do science fiction, zarobiła setki milionów dolarów i zgarnęła dziesiątki nominacji m.in. do Oscarów i Złotych Globów. Pomogła też Timothée'mu Chalametowi sięgnąć po międzynarodową sławę.

Trzecia część sagi zapowiada się doprawdy epicko. Akcja filmu przenosi nas blisko 20 lat do przodu. Paul, który osiągnął status bezwzględnego imperatora, musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji - tych w sferze rodzinnej, jak i tych, które wzbudziły w społeczeństwach chęć buntu. Już po samym zwiastunie możemy spodziewać się niezapomnianych wrażeń, a ciekawość w widzach jeszcze bardziej podsyca reżyser kultowej sagi, Denis Villeneuve.

"Diuna: Część trzecia" będzie najlepsza ze wszystkich?

Kanadyjski twórca udzielił wywiadu magazynowi GQ, w którym mówił m.in. o ostatnich przygotowaniach przed premierą "Diuny: Części trzeciej". Filmowiec wyjaśnił, dlaczego to właśnie finałowa część jest jego ulubioną.

"Dwójka była zdecydowanie lepsza od jedynki, bo wiele się nauczyłem, bo warstwa narracyjna była lepsza, a w pierwszej części było dużo kontemplacji. Taki był zamysł, ale chciałem skręcić w coś odważniejszego. I mam wrażenie, że w trójce zrobiłem coś jeszcze lepszego" - stwierdził reżyser.

Villeneuve ma przeczucie, że to właśnie finał sagi może najbardziej zapaść widzom w pamięć i okazać się najbardziej ekstremalnym kinowym przeżyciem.

"Jako artysta czuję, że udało mi się osiągnąć coś, czego nie zdołałem zrealizować w dwóch poprzednich częściach. Jest w tym napięcie. Jest silna podróż emocjonalna, z czego jestem bardzo zadowolony. Jak zostanie to odebrane? Jako filmowiec jestem usatysfakcjonowany tym rozwojem" - dodał.

"Diuna 3": obsada i data premiery

Jednym z najbardziej elektryzujących elementów "Diuny: Części trzeciej" jest jej imponująca obsada. W filmie wystąpią m.in. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling i Javier Bardem.

Film zadebiutuje w kinach 18 grudnia.