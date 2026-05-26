"The Hunt for Gollum": powrót do Śródziemia

"Władca Pierścieni" powróci na kinowe ekrany w 2027 roku. Akcja kolejnej części kultowej sagi, "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", będzie rozgrywać się między wydarzeniami z trylogii "Hobbita" oraz "Władcą Pierścieni: Drużyną Pierścienia". Historia, która powstała na bazie notatek sporządzonych przez Tolkiena skupi się na poczynaniach młodego Aragorna, który stara się schwytać Golluma, zanim ten sprawi, że Pierścień wpadnie w ręce Saurona.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Jamie Dornan (Strider), Kate Winslet. Do swoich ról z oryginalnej trylogii powrócą Andy Serkis (Gollum), Elijah Wood (Frodo), Ian McKellen (Gandalf), Lee Pace (Thranduil).

"The Hunt for Gollum": dla aktora to spełnienie marzeń

Halvarda - postać, która nie występuje w powieściach, wcieli się znany z "Jednego dnia" i "Vladimira" Leo Woodall. W najnowszym wywiadzie na łamach People aktor wyznał, że rola w kontynuacji uwielbianej trylogii to spełnienie marzeń.

"To wiele dla mnie znaczy. To spełnienie chłopięcych marzeń" - powiedział. "Oglądałem te filmy za dzieciaka, miliony razy. Bycie teraz ich częścią jest wspaniałe".

"The Hunt for Gollum": kim jest Leo Woodall?

Leo Woodall jest sławę zyskał dzięki takim tytułom jak "Jeden dzień", "Cel numer jeden" czy "Biały lotos". Wystąpił również w dobrze przyjętej czwartej części przygód Bridget Jones. W marcu 2026 roku w Netfliksie zadebiutował serial "Vladimir" na podstawie popularnej powieści Julii May Jones, w którym partnerował Rachel Weisz.

