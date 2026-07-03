Epicka opowieść o narodzinach legendy. Data premiery nie jest przypadkowa

Wyjątkowy film na specjalną okazję

Amerykańska premiera filmu otworzy weekend obchodów Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych tuż przed 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości. To wyjątkowo symboliczny moment dla opowieści o Jerzym Waszyngtonie, którego odwaga, determinacja i przywództwo odegrały fundamentalną rolę w powstaniu nowego państwa. Film jest jednym z wydarzeń wpisujących się w jubileusz powstania Stanów Zjednoczonych. To jednak nie tylko historia legendy. To historia młodego człowieka, który staje przed pierwszymi życiowymi wyborami, nie wiedząc jeszcze, że w przyszłości stanie się symbolem wolności i pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Jerzy Waszyngton pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii Ameryki. Dowodził Armią Kontynentalną podczas wojny o niepodległość, przewodniczył obradom Konwencji Konstytucyjnej, a następnie został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To właśnie on wyznaczył standardy sprawowania najwyższego urzędu i stworzył fundamenty amerykańskiej demokracji. Dziś pamiętany jest przede wszystkim jako "Ojciec Narodu", jednak film Jona Erwina cofa widzów do czasów, gdy przyszły bohater dopiero kształtował swój charakter i uczył się odpowiedzialności za innych.

"Młody Waszyngton" [trailer] materiały dystrybutora

"Młody Waszyngton": O czym opowiada film?

Akcja filmu rozgrywa się podczas wojny francusko-indiańskiej - konfliktu, który poprzedził amerykańską rewolucję i odegrał ważną rolę w kształtowaniu przyszłych liderów kolonii. Młody Waszyngton zostaje wrzucony w sam środek wojny, gdzie musi zmierzyć się nie tylko z brutalnością pola walki, ale również z własnymi ambicjami, porażkami i trudnymi wyborami. Twórcy pokazują go nie jako pomnikowego bohatera, lecz młodego człowieka, który dopiero odkrywa, czym naprawdę jest odwaga, odpowiedzialność i przywództwo.

Jak podkreśla reżyser Jon Erwin: "Historia młodości Jerzego Waszyngtona od dawna czekała na odpowiedni moment, aby ją opowiedzieć. Próby, którym musiał stawić czoła, ukształtowały człowieka, który później poprowadził swój naród, a mimo to ten rozdział jego życia wciąż pozostaje mało znany. Możliwość przeniesienia tej poruszającej historii na ekran z udziałem tak znakomitej obsady to spełnienie marzeń".

Film już zwrócił uwagę zagranicznych krytyków. Owen Gleiberman, wieloletni recenzent magazynu Variety, zauważa, że "Młody Waszyngton" (…) przywołuje atmosferę klasycznych opowieści o narodzinach amerykańskich bohaterów.

W roli Jerzego Waszyngtona występuje William Franklyn-Miller. Towarzyszy mu znakomita, międzynarodowa obsada: laureat Oscara Ben Kingsley, Andy Serkis, Kelsey Grammer, Mary-Louise Parker, Mia Rodgers oraz Jonno Davies.

Za produkcję odpowiada Angel Studios - amerykańskie studio, które zdobyło światową popularność dzięki takim tytułom jak "The Chosen" i "Sound of Freedom. Dźwięk wolności".

Polska premiera filmu, dystrybuowanego przez Galapagos Films, odbędzie się 31 lipca.