"Mulan": aktorska wersja hitu Disneya. O czym opowiada?

Disney stawia w ostatnich latach na fabularne wersje swoich klasycznych animacji i "Mulan" z 2020 roku świetnie wpisuje się w tę tendencję.

O czym opowiada aktorska wersja animacji? Aby obronić kraj przed najeźdźcami z północy, cesarz Chin wydaje dekret nakazujący rekrutację do armii jednego mężczyzny z każdej rodziny. Hua Mulan, najstarsza córka utytułowanego wojownika, decyduje się w tajemnicy wyruszyć na wojnę zamiast niedomagającego już ojca. Przebrana za mężczyznę Hua na każdym kroku poddawana jest próbom wymagającym od niej zmobilizowania wewnętrznej siły i wykorzystania pełni swoich możliwości. W wyniku tej wielkiej przygody dziewczyna staje się niezłomną wojowniczką oraz zdobywa szacunek wdzięcznego narodu i... dumnego ojca.

"Mulan" (2020) otrzymał dwie nominacje do Oscara w 2021 roku w kategoriach: Najlepsze efekty specjalne (Sean Andrew Faden, Anders Langlands, Seth Maury, Steve Ingram) i Najlepsze kostiumy (Bina Daigeler). Twórcy efektów specjalnych w tym filmie byli też nominowani do nagrody BAFTA.

"Mulan" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

"Mulan" z pewnością przypadnie do gustu zarówno młodszym, jak i starszym widzom. Ta bajkowa atmosfera z pewnością poruszy całą rodzinę. Film zostanie pokazany w Polsacie już w najbliższą niedzielę, 7 września o godzinie 11:00! Niedziele z księżniczkami Disneya będą trwać do końca września.

