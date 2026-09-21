Pełen napięcia thriller Guya Ritchiego z Jasonem Stathamem w roli głównej. Polsat pokaże dzisiaj film "Jeden gniewny człowiek". Spektakularne sceny akcji wbijają w fotel.

"Jeden gniewny człowiek": spektakularne sceny akcji

W Los Angeles dochodzi do napadu na opancerzoną ciężarówkę Fortico Security, przewożącą cotygodniowy transport dużej ilości pieniędzy w gotówce. W wymianie ognia ginie dwóch ochroniarzy i przypadkowy świadek. Ta tragedia uruchomia łańcuch zdarzeń.

Tajemniczy i o dzikim spojrzeniu, Anglik, Patrick Hill (Jason Statham) pięć miesięcy później podejmuje w tej firmie ochroniarskiej pracę jako ochroniarz opancerzonej ciężarówki. Menadżer Terry (Eddie Marsan) jest pod wrażeniem jego referencji z Londynu. Trener Haiden "Bullet" Blaire (Holt McCallany) nie podziela jego zachwytu. Kiedy uzbrojeni przestępcy biorą jednego z ochroniarzy jako zakładnika, Hill przejmuje inicjatywę. Wykazuje się niezwykłymi umiejętnościami walki. Jednocześnie próbuje dowiedzieć się, kto stoi za atakiem i dla kogo pracują złodzieje. Wkrótce okazuje się, że mężczyzna ma własne powody, by interesować się działalnością przestępców.

"Jeden gniewny człowiek" to thriller psychologiczny ze spektakularnymi scenami walki. Kolejny przebój kinowy w reżyserii Guy'a Ritchie'go, który był też współautorem scenariusza i producentem. Inny słynny Brytyjczyk - Jason Statham wcielił się perfekcyjnie w postać pierwszoplanową. Obaj zaczynali swoje kariery od legendarnych już, gangsterskich opowieści ("Porachunki", "Przekręt").

"Jeden gniewny człowiek" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Jeden gniewny człowiek" zostanie dzisiaj, 21 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.