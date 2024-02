Emma Stone opowiedziała nieco o roli Belli w filmie "Biedne istoty" i wyzwaniach, jakie na nią czekały w trakcie kręcenia filmu. Jak się okazuje sceny ze słodyczami byłe dla aktorki dużo trudniejsze niż kręcenie zbliżeń.

Jak wyjaśniła — sceny seksu były choreografią, plany zdjęciowe były zamknięte, a wszystko skoordynowane tak, by zapewnić aktorom maksymalny spokój i prywatność.



"W pewnym sensie była to najłatwiejsza część, ponieważ była to choreografia. Całość była szybka. Wiedzieliśmy dokładnie, co robimy" - podkreśliła gwiazda.

Całkiem inaczej wyglądała kwestia z jedzeniem, a konkretnie tartami, których aktorka musiała zjeść aż... 60. Jak sama stwierdziła, na początku były pyszne, ale po takiej ilość chciała tylko wymiotować.

"Biedny istoty": Szansa na Oscara?

Film "Biedne istoty" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa będzie ubiegał się o 11 statuetek. Do najważniejszych kategorii zdecydowanie należy miano "Najlepszego filmu". Inne kategorie to: "Najlepszy reżyser", "Najlepsza aktorka pierwszoplanowa" czy "Najlepszy aktor drugoplanowy".