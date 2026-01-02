Emma Stone ogoliła głowę do "Bugonii". Koleżanka z branży zabrała głos

Emma Stone ogoliła głowę do filmu "Bugonia"

Emma Stone zdecydowała się na jedną z najbardziej radykalnych metamorfoz w swojej karierze na potrzeby filmu " Bugonia ", najnowszego projektu w reżyserii Yorgos Lanthimos. Aktorka ścięła swoje charakterystyczne rude włosy, bo wymagała tego fabuła produkcji, w której wciela się w postać prezeski firmy farmaceutycznej porwanej przez grupę teoretyków spiskowych.

Co istotne, nie była to symboliczna zmiana na potrzeby jednej sceny. W filmie widzowie zobaczą moment, w którym bohaterka Stone zostaje ogolona na łyso, a aktorzy grający jej porywaczy naprawdę ścinają jej włosy przed kamerą. To jedna z tych decyzji, które w kinie autorskim Lanthimosa nie są jedynie wizualnym chwytem, ale elementem budowania napięcia i znaczeń.

Jennifer Lawrence miała wątpliwości. "Naprawdę nie chciałam"

Jennifer Lawrence nie ukrywa, że metamorfoza przyjaciółki od początku budziła w niej opór. W mailu do magazynu Vogue aktorka przyznała wprost, że nie była fanką tego pomysłu. Jak napisała, miała już za sobą doświadczenie związane z krótką fryzurą Stone z czasów filmu Battle of the Sexes i nie chciała, by aktorka ponownie przechodziła przez tak drastyczną zmianę wizerunku.

Lawrence nie owijała w bawełnę, ale jej obawy nie wynikały z próżności czy lęku o karierę koleżanki. Raczej z bardzo osobistego, emocjonalnego spojrzenia na to, jak takie zmiany potrafią wpływać na aktora poza planem filmowym. To jeden z tych momentów, w których przyjaźń spotyka się z brutalną szczerością.

Emma Stone bez włosów. Reakcja była zupełnie inna

Choć Jennifer Lawrence początkowo nie była przekonana, jej nastawienie zmieniło się, gdy zobaczyła efekt końcowy. Jak przyznała, Emma Stone wyglądała pięknie i zaskakująco naturalnie w nowym wydaniu. Sama aktorka miała zresztą bardzo pozytywne odczucia związane z metamorfozą.

Stone mówiła, że uczucie po ogoleniu głowy było dla niej zaskakująco przyjemne, a nawet wyzwalające. Opisała pierwszą kąpiel po ścięciu włosów jako coś absolutnie wyjątkowego, dodając, że trudno to porównać z czymkolwiek innym. Dla aktorki była to jedna z tych decyzji, które początkowo budzą niepokój, a później przynoszą nieoczekiwaną ulgę.

Metamorfoza Emmy Stone miała też osobisty wymiar

Zmiana wizerunku nie była jednak wyłącznie zawodowym doświadczeniem. Emma Stone przyznała, że ogolenie głowy przywołało u niej bardzo osobiste wspomnienia związane z jej mamą, Kristiną Stone. Aktorka wspominała momenty, gdy jej matka straciła włosy w trakcie leczenia onkologicznego, podkreślając jednak, że absolutnie nie porównuje tych dwóch doświadczeń.

Stone mówiła wprost, że w tamtej sytuacji to jej mama wykazała się prawdziwą odwagą, a ona sama jedynie realizowała filmową rolę. Co ciekawe, matka aktorki miała później żartować, że... zazdrości córce nowej fryzury. Emma Stone przez pewien czas ukrywała swój wygląd pod czapkami i perukami, aż tajemnica wyszła na jaw.