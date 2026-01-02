Emma Stone ogoliła głowę do "Bugonii". Koleżanka z branży zabrała głos
Emma Stone i Jennifer Lawrence należą do grona aktorek, które nie tylko wspierają się zawodowo, ale też mówią sobie prawdę bez owijania w bawełnę. Najnowszy film Stone sprawił jednak, że między przyjaciółkami pojawiła się szczera, emocjonalna rozmowa, której kulisy właśnie wyszły na jaw.
Emma Stone zdecydowała się na jedną z najbardziej radykalnych metamorfoz w swojej karierze na potrzeby filmu "Bugonia", najnowszego projektu w reżyserii Yorgos Lanthimos. Aktorka ścięła swoje charakterystyczne rude włosy, bo wymagała tego fabuła produkcji, w której wciela się w postać prezeski firmy farmaceutycznej porwanej przez grupę teoretyków spiskowych.
Co istotne, nie była to symboliczna zmiana na potrzeby jednej sceny. W filmie widzowie zobaczą moment, w którym bohaterka Stone zostaje ogolona na łyso, a aktorzy grający jej porywaczy naprawdę ścinają jej włosy przed kamerą. To jedna z tych decyzji, które w kinie autorskim Lanthimosa nie są jedynie wizualnym chwytem, ale elementem budowania napięcia i znaczeń.
Jennifer Lawrence nie ukrywa, że metamorfoza przyjaciółki od początku budziła w niej opór. W mailu do magazynu Vogue aktorka przyznała wprost, że nie była fanką tego pomysłu. Jak napisała, miała już za sobą doświadczenie związane z krótką fryzurą Stone z czasów filmu Battle of the Sexes i nie chciała, by aktorka ponownie przechodziła przez tak drastyczną zmianę wizerunku.
Lawrence nie owijała w bawełnę, ale jej obawy nie wynikały z próżności czy lęku o karierę koleżanki. Raczej z bardzo osobistego, emocjonalnego spojrzenia na to, jak takie zmiany potrafią wpływać na aktora poza planem filmowym. To jeden z tych momentów, w których przyjaźń spotyka się z brutalną szczerością.
Choć Jennifer Lawrence początkowo nie była przekonana, jej nastawienie zmieniło się, gdy zobaczyła efekt końcowy. Jak przyznała, Emma Stone wyglądała pięknie i zaskakująco naturalnie w nowym wydaniu. Sama aktorka miała zresztą bardzo pozytywne odczucia związane z metamorfozą.
Stone mówiła, że uczucie po ogoleniu głowy było dla niej zaskakująco przyjemne, a nawet wyzwalające. Opisała pierwszą kąpiel po ścięciu włosów jako coś absolutnie wyjątkowego, dodając, że trudno to porównać z czymkolwiek innym. Dla aktorki była to jedna z tych decyzji, które początkowo budzą niepokój, a później przynoszą nieoczekiwaną ulgę.
Zmiana wizerunku nie była jednak wyłącznie zawodowym doświadczeniem. Emma Stone przyznała, że ogolenie głowy przywołało u niej bardzo osobiste wspomnienia związane z jej mamą, Kristiną Stone. Aktorka wspominała momenty, gdy jej matka straciła włosy w trakcie leczenia onkologicznego, podkreślając jednak, że absolutnie nie porównuje tych dwóch doświadczeń.
Stone mówiła wprost, że w tamtej sytuacji to jej mama wykazała się prawdziwą odwagą, a ona sama jedynie realizowała filmową rolę. Co ciekawe, matka aktorki miała później żartować, że... zazdrości córce nowej fryzury. Emma Stone przez pewien czas ukrywała swój wygląd pod czapkami i perukami, aż tajemnica wyszła na jaw.