Emily Ratajkowski została platynową blondynką

Modelka zaszokowała swoim fanów tym, że przefarbowała swoje brązowe włosy na platynowy blond. Okazuje się jednak, że nie była to wcale decyzja spontaniczna.

Piękna celebrytka najpierw pochwaliła się swoim odmienionym wyglądem na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 27 mln osób. Zamieściła tam kilka zdjęć i filmik. W ślad za tym wydała oficjalne oświadczenie.



"Nigdy nie farbowałam włosów, ani nie zmieniałam znacząco ich długości" - stwierdziła Ratajkowski. "Właśnie obchodziłam urodziny i cieszę się, że wychodzę z kwarantanny z nowym, świeżym wyglądem. Piękno ma być zabawne i wyraziste, a to zdecydowanie największa zabawa, jaką kiedykolwiek miałam z moim wyglądem" - wyznała.



Aby przeistoczyć się w blondynkę, musiała spędzać aż 7,5 godziny na fotelu fryzjerskim. Jej metamorfozę planowano od kilku miesięcy. Modelka nie jest blondynką od A do Z. Jej włos u nasady mają brązowy kolor, co nadaje fryzurze naturalności.

Owszem, kobieta zmienną jest, ale metamorfoza gwiazdy podyktowana jest też marketingiem. Ratajkowski od dwóch lat jest ambasadorką firmy Kerastese, a teraz została twarzą linii kosmetyków do włosów blond. Związana z tym kampania reklamowa ruszy w styczniu 2021 r.



W ostatnich dniach również inna modelka zdecydowała się na radykalną metamorfozę. Na jasny blond postawiła też córka Cindy Crawford, Kaia Gerber.