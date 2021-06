Emily Ratajkowski, amerykańska modelka i aktorka o polskich korzeniach, odpoczywa na urlopie. 30-latka, która dopiero co została mamą, pochwaliła się w sieci zdjęciami, na których widzimy ją w bikini. Do formy sprzed ciąży wróciła błyskawicznie.

Instagram Post

Aktorka i modelka, o której przed laty zrobiło się głośno za sprawą jej udziału w kontrowersyjnym klipie do piosenki "Blurred Lines" Robina Thicke’a, niedawno została mamą. Emily Ratajkowski i jej ukochany Sebastian Bear-McClard w marcu powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Jeszcze zanim przyszło na świat, modelka ogłosiła na łamach magazynu "Vogue", że nie zamierza ujawniać jego płci.



"Nie poznamy płci, dopóki nasze dziecko nie skończy 18 lat i samo nam o tym nie powie" - zadeklarowała Ratajkowski.



Emily Ratajkowski jest obecnie na urlopie, w trakcie którego świętowała 30. urodziny. To pierwsze wczasy, na które zabrała ze sobą dziecko. Aktorka i modelka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kolejnymi kadrami z rodzinnego wyjazdu. Ostatnio na jej profilu na Instagramie ukazały się zdjęcia w bikini. Na ręku trzyma malucha, którego nazwała swoim "wymarzonym wakacyjnym partnerem".



Trzeba przyznać, że Ratajkowski po porodzie wróciła do formy w ekspresowym tempie. Trzy miesiące po urodzeniu dziecka zachwyca figurą. Patrząc na najnowsze zdjęcia 30-letniej modelki trudno uwierzyć w to, że dopiero co była w ciąży. Z pewnością nie bez znaczenia są tu świetne geny. Nienaganna sylwetka od zawsze była znakiem rozpoznawczym Emily.

Emily Ratajkowski: Zachwycająca i kontrowersyjna

Maria Staroń