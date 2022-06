Emily O'Hara Ratajkowski urodziła się w Londynie, w rodzinie Amerykanów - pisarki Kathleen Balgley i malarza Johna Dawida Ratajkowskiego. Ma brytyjskie, niemieckie, polskie i żydowskie korzenie.

Emily dorastała w Encinitas w Kalifornii, niedaleko San Diego. Dużo podróżowała, a część swojego dzieciństwa spędziła w Irlandii i na Majorce. W wieku 14 lat zajęła się modelingiem i podpisała swój pierwszy kontrakt z profesjonalną agencją modelek "Ford Models".

Nadal uczęszczała do szkoły, ale po roku studiów na wydziale sztuk pięknych Uniwersytetu Kalifornijskiego, postanowiła skoncentrować się na karierze modelki.



Emily Ratajkowski: Taniec topless uczynił z niej gwiazdę!

Później znalazła się na okładce magazynu "GQ Turkey" oraz pojawiła się w kontrowersyjnym i ocenzurowanym w sieci teledysku Robina Thicke "Blurred Lines". Jak ujawniła po latach, podczas pracy na planie klipu była molestowana!



"Nagle poczułam zimne i obce dłonie, obejmujące moje nagie piersi. Instynktownie się odsunęłam, a gdy się odwróciłam, zobaczyłam Robina Thicke'a" - można przeczytać w książce aktorki zatytułowanej "My Body". "Uśmiechnął się tym swoim głupkowatym uśmiechem i odsunął. Reżyserka krzyknęła do mnie, czy wszystko ze mną w porządku" - wspominała Ratajkowski. Przyznała, że czuła się upokorzona i powinna była zareagować inaczej.

Kontrowersje wzbudziła jej naga sesja w magazynie "Treats!".

W 2007 roku zagrała Tashę w serialu stacji Nickelodeon "iCarly". Wdziękowi pięknej Emily uległ także frontman zespołu Maroon 5 - Adam

Levine, który zatrudnił ją do występu w klipie do piosenki "Love

Somebody". Ratajkowski nie spoczęła na laurach. "Pragnę zostać marką

popularną na całym świecie. Osobą, która swoim nazwiskiem może sprzedać

wszystko" - powiedziała w 2013 roku wywiadzie dla czasopisma "New York

Times".

W 2014 roku została zauważona przez Davida Finchera, który zaoferował

jej rolę kochanki samego Bena Afflecka w thrillerze "Zaginiona

dziewczyna". "Była niezwykle dojrzała. Nie była zmanierowana tymi 15 minutami sławy (jakie przyniósł jej teledysk do 'Blurred Lines'). Traktowała wszystko niezwykle poważnie" - Fincher był pełen uznania wobec profesjonalizmu młodej aktorki.

Pojawiła się także w kinowej wersji serialu "Ekipa", miniserialu komediowym "The Spoils Before Dying" z gwiazdorską obsadą, a w sierpniu 2015 roku na polskie ekrany trafił film "We Are Your Friends", w którym Ratajkowski zagrała główną rolę kobiecą. Następnie aktorka pojawiła się w serialach "Easy" i "LOVE Advent". W tym drugim zagrała samą siebie.



Po krótkiej przerwie od aktorstwa, w 2018 roku Emily Ratajkowski pojawiła się aż w czterech produkcjach. Zagrała główne role w thrillerze "Witaj w raju", w którym na ekranie partnerował jej Aaron Paul i komedii romantycznej "Cruise". Oglądaliśmy ją też w sensacyjnym "In Darkness", a także w niewielkiej roli w komedii "Jestem taka piękna", której gwiazdą była Amy Schumer. W 2019 roku zagrała w filmie "Złodziej i oszustka".

Emily Ratajkowski: Najważniejsza w jej życiu jest rola mamy

Co prawda nagród filmowych na jej koncie na razie brak, ale Ratajkowski może się pochwalić tytułem "Kobiety Roku" przyznanej w 2013 przez magazyn "Esquire". Aktorka otrzymała w głosowaniu czytelników aż 65 procent głosów zostawiając w tyle takie piękności, jak Jennifer Lawrence i Kate Upton. Z kolei w 2015 roku zajęła drugie miejsce w rankingu "Hot 100", w którym głosowali czytelnicy magazynu "Maxim".

W październiku 2020 Emily powiadomiła swoich fanów o ciąży, chwaląc się w mediach społecznościowych rosnącym brzuszkiem. W marcu 2021 roku przyszedł na świat jej pierworodny syn - Sylvester Apollo Bear. Gwiazda nie wzięła jednak urlopu macierzyńskiego i natychmiast wróciła do pracy!



Jej kariera nabiera tempa, a konto na Instagramie, na którym często zamieszcza nagie fotki, chwaląc się idealną figurą, gromadzi miliony fanów!



Zdjęcie Emily Ratajkowski

