Emily Ratajkowski trudno jest zaszufladkować. Córka malarza Johna Ratajkowskiego (pochodzącego z Polski) jest uznaną modelką, aktorką - widzowie mogli ją oglądać w epizodzie, w komedii "Jestem taka piękna!" - a niespełna rok temu zadebiutowała z bestsellerową książką "Moje ciało".

Emily Ratajkowski: Polityka, filozofia, feminizm i seks

Nie boi się nowych wyzwań i tym razem zamierza sprawdzić się w roli gospodyni podcastu. 1 listopada Ratajkowski zadebiutuje ze swoją audycją "High Low with EmRata" współtworzoną z Sony Music Entertainment. W rozmowie z "Variety" przyznała, że formaty radiowe darzy szczególnym sentymentem. "Ponieważ nie mieliśmy telewizji, dorastałam słuchając radia. Moim idolem był Ira Glass" - wspomniała Ratajkowski.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Scenariusz do jej podcastów napisze samo życie, a w zasadzie to, co dzieje się na świecie, w kulturze, jakie trendy obecnie angażują ludzi, co skłania modelkę do refleksji i budzi ważne pytania. W sumie słuchacze mogą liczyć na trzy odcinki tygodniowo - dwa bezpłatne i jeden do pobrania w płatnej subskrypcji, w którym modelka będzie odpowiadać na pytania fanów i słuchaczy.

"W tym podcaście będę mówiła o wszystkim, od polityki, filozofii i feminizmu po seks, TikToka i związki. W każdy wtorek będę prowadzić intymne rozmowy ze specjalnymi gośćmi, w tym celebrytami, pisarzami, przyjaciółmi i ludźmi, których podziwiam. W drugim odcinku opowiem o tym, co dzieje się na świecie i co budzi moją refleksję - tu pojawią anegdoty, osobiste opinie i mam nadzieję kilka skłaniających do myślenia pytań" - taki zarys swoich audycji nakreśliła modelka w oficjalnym komunikacie.

Emily Ratajkowski debiutuje z podcastem "High Low with EmRata"

Choć sama przywykła do udzielania wywiadów, rola uważnego słuchacza i mówcy wywołują w niej tremę. "Są ludzie, którzy po prostu przeprowadzają wywiady i są ludzie, którzy słuchają, prowadzą dialog. Właśnie to najbardziej mnie stresuje, bo jestem przyzwyczajona do siedzenia po drugiej stronie, jednocześnie wiem, czego chcę od tych rozmów" - dodała.

Jak poradzi sobie w nowej roli, będzie można przekonać się już 1 listopada. Jej autorskie audycje dostępne będą m.in. na platformach streamingowych Spotify, Apple.

Instagram Post Rozwiń

Czytaj więcej:

Brad Pitt dusił własne dziecko? Jest odpowiedź!

Ruszył proces Kevina Spaceya. Aktor twierdzi, że jest niewinny